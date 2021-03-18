Сельскохозяйственной организации из Славгородского района предъявлено к уплате почти Br170 тыс. налогов

18 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственной организации из Славгородского района после проверки предъявлено к уплате почти Br170 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"При проведении выборочной проверки сельскохозяйственной организации в Славгородском районе было установлено, что организация в налоговую базу по НДС не включала стоимость реализованных физическим лицам жилых домов, суммы надбавок за реализованную сельскохозяйственную продукцию, полученные из бюджета, а также допускала занижение налоговой базы по НДС и единому налогу. Было обнаружено несоответствие данных бухгалтерского учета организации данным налоговых деклараций. Кроме того в организации принимались к вычету суммы НДС по приобретенным и оплаченным за счет безвозмездно полученных средств бюджета товарно-материальных ценностей (ТМЦ); без наличия первичных учетных документов; по ТМЦ, поступившим с ответственного хранения; допускалось несоответствие предъявленных организации сумм НДС при приобретении товаров (работ, услуг), отраженных в бухгалтерском учете, данным налоговых деклараций (расчетов) по НДС и (или) подписанным электронным счетам-фактурам", - отметили в налоговой.

Также проверкой было установлено, что организация допускала невыполнение обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет подоходного налога с физических лиц при выплате работникам доходов за аренду автомобилей, а также выполнение не в полном объеме налоговым агентом в установленный срок обязанности по перечислению удержанного с работников подоходного налога с физических лиц.

С учетом иных нарушений организации предъявлены к уплате налоги в сумме почти Br170 тыс., в том числе задолженность по подоходному налогу, не перечисленная в бюджет налоговым агентом, в сумме более Br12 тыс. Предотвращен необоснованный зачет (возврат) НДС из бюджета в сумме более Br346 тыс.

За нарушения организация и ее должностные лица будут привлечены к административной ответственности.-0-