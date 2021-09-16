Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Минске 18 и 19 сентября

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезонные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции пройдут 18 и 19 сентября в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника главного управления - начальник отдела торговли и услуг главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

"Участие в ярмарках традиционно примут торговые и сельскохозяйственные организации, предприятия потребительской кооперации, фермерские хозяйства из разных регионов Беларуси. Они будут реализовывать плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию, кондитерские изделия. Ярмарки будут проходить еженедельно по выходным дням по 14 ноября включительно", - рассказала Елена Нагорная.

Самая крупная городская осенняя ярмарка будет проходить в субботу и воскресенье на площадке у "Чижовка-Арены" на ул.Ташкентской, 19 (с 9.00 до 16.00). Торговые точки также развернутся во всех столичных административных районах, однако некоторые будут работать только в один из выходных дней.

Так, покупки можно будет совершить в Ленинском районе на пр.Рокоссовского, 114 (с 10.00 до 16.00), в Октябрьском - на ул.Асаналиева, 44 (с 10.00 до 16.00), Партизанском - на бульваре Тракторостроителей (с 10.00 до 16.00) и в Советском - в парке Дружбы народов (с 10.00 до 16.00). В Центральном районе торговля развернется на площадке у кинотеатра "Киев" на ул.Каховской, 31 (с 9.00 до 16.00), а во Фрунзенском - на открытой площадке у Ледового дворца на ул.Притыцкого, 27 (с 9.00 до 16.00). Жители Московского района смогут посетить ярмарку на пр.Любимова, 17 (с 10.00 до 17.00), а Заводского - на площадке у МФК "Мандарин" на ул.Герасименко, 51 (с 8.00 до 16.20). В Первомайском районе торговля пройдет на ул.Руссиянова, 1 (с 9.00 до 17.00).

Помимо этого, в Минске вновь начнут работать площадки для реализации картофеля и плодоовощной продукции. "Решили вернуться к такой практике, хотя последние два года подобные площадки не размещали в столице. Одна из причин - в торговых местах собиралось много мусора. Возобновляем их работу, так как в этом году урожай картофеля и плодоовощной продукции у многих не очень хороший. Для того чтобы люди запаслись всем необходимым, в период с 15 сентября по 15 ноября в Минске будут работать 148 площадок для реализации картофеля и плодоовощной продукции. Они развернутся рядом с жилыми домами", - рассказала Елена Нагорная.-0-