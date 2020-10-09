9 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Могилеве 10-11 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в администрациях Октябрьского и Ленинского районов Могилева.
В Октябрьском районе осенняя ярмарка пройдет на территории средней школы №41. Здесь запланирована творческая программа, которую подготовят учащиеся учреждения образования. Волонтеры БРСМ помогут пожилым людям доставить тяжелые покупки домой. В эти же дни в Ленинском районе Могилева ярмарка пройдет в микрорайоне Соломинка у торгового центра "Криница".
На ярмарках можно будет приобрести сельхозпродукцию и сопутствующие товары: овощи, фрукты, мед, ягоды, саженцы, семена и удобрения, рыбную продукцию, изделия общепита и предприятий города. Свои товары представят ремесленники Могилева.
Ярмарки будут работать с 10.00 до 16.00.-0-