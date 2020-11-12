Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в столице 14 и 15 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезонные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции пройдут в выходные 14 и 15 ноября во всех районах Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Площадки откроются в Заводском районе (площадки около "Чижовка-Арены" и возле бассейна "Волат" в микрорайоне Шабаны), Ленинском районе (площадка возле пр.Рокоссовского, 114), Московском районе (территория возле пр. Любимова, 17), Октябрьском районе (площадки у культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД и в микрорайоне "Сокол" на ул.Барамзиной, 10а), Партизанском районе (по бульвару Тракторостроителей), Первомайском районе (возле ул. Калиновского, 55), Советском районе (парк Дружбы народов), Фрунзенском районе (площадки у ТЦ "Максимус" и возле Ледового дворца спорта), а также Центральном районе (площадка у кинотеатра "Киев").

Работа ярмарок начнется в 10.00 и продлится до 16.00.

Покупатели смогут приобрести по выгодным ценам плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию, кулинарные изделия, а также непродовольственные товары: удобрения, изделия мастеров народного творчества, книги.

Сельхозярмарки стартовали в этом году 12 сентября. За месяц общий товарооборот составил почти Br6 млн. В мероприятиях участвовали около 13 тыс. производителей, в том числе фермерские хозяйства и физические лица. Поскольку такой формат торговли демонстрировал стабильный спрос, а погодные условия позволяли, было решено продлить сезон ярмарок по выходным по ноябрь включительно.-0-