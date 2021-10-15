Сельскохозяйственные ярмарки пройдут во всех районах Минска 16 и 17 октября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех районах Минска в предстоящие выходные, 16 и 17 октября, организуют сельскохозяйственные ярмарки, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

В Заводском районе осенняя ярмарка пройдет на площадке у "Чижовка-Арены" (с 9.00 до 16.00) и у МФК "Мандарин" по ул.Герасименко, 51 (с 8.00 до 16.20). Купить продукты в Ленинском районе можно будет по пр.Рокоссовского, 114 (с 10.00 до 16.00), а в Московском районе - по пр.Любимова, 17 (с 10.00 до 17.00).

Торговля также будет организована в Партизанском районе по ул.Филимонова, 13/1 и ул.Карвата, 4 (с 10.00 до 16.00), Первомайском районе по ул.Руссиянова, 1 и ул.Гинтовта, 12 (с 9.00 до 17.00), Советском районе в парке Дружбы Народов (с 10.00 до 16.00), Фрунзенском районе по ул.Притыцкого, 27 (с 9.00 до 16.00) и Центральном районе по ул.Каховской, 31 (с 9.00 до 16.00).

В Октябрьском районе сельскохозяйственная ярмарка пройдет 16 октября на площадке культурно-спортивного центра Минского отделения Белорусской железной дороги по ул.Чкалова, 7 (c 10.00 до 16.00).

На ярмарках будут продавать плодоовощную, мясную и молочную продукцию, рыбу озерно-речную, прудовую и продукцию ее переработки, мед и продукцию пчеловодства, саженцы, посадочные материалы и другие товары отечественного производства.-0-