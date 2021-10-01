Сельскохозяйственные ярмарки пройдут во всех районах Минска 2 и 3 октября

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех районах Минска в предстоящие выходные, 2 и 3 октября, организуют сельскохозяйственные ярмарки, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

В Заводском районе осенняя ярмарка пройдет на площадке у "Чижовка-Арены" (с 9.00 до 16.00) и у МФК "Мандарин" по ул.Герасименко, 51 (с 8.00 до 16.20). Купить продукты в Ленинском районе можно будет на пр.Рокоссовского, 114 (с 10.00 до 16.00), а в Московском районе - на пр.Любимова, 17 (с 10.00 до 17.00).

Торговля также будет организована в Партизанском районе по ул.Антоновской, 30, и ул.Солтыса между домами № 46 и № 60 (с 10.00 до 16.00), Первомайском районе по ул.Руссиянова, 1 (с 9.00 до 17.00), Советском районе в парке Дружбы народов (с 10.00 до 16.00), Фрунзенском районе на площадке у ТЦ "Максимус" по ул.Лобанка, 94 (с 9.00 до 16.00), и Центральном районе по ул.Каховской, 31 (с 9.00 до 16.00).

В Октябрьском районе сельскохозяйственная ярмарка пройдет 2 октября по ул.Асаналиева, 44, а также на площадке по ул.Барамзиной, 10А, в микрорайоне Сокол (c 10.00 до 16.00).

На ярмарках традиционно будет организована реализация плодоовощной, мясной и молочной продукции, рыбы озерно-речной, прудовой и продукции ее переработки, меда и продукции пчеловодства, саженцев, посадочных материалов и других товаров отечественного производства.-0-