Сельскохозяйственные ярмарки в Минске пройдут 31 октября и 1 ноября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные ярмарки во всех районах Минска пройдут 31 октября и 1 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
Площадки развернутся в Заводском районе (ул.Ташкентская, 19, и ул.Герасименко, 51), Ленинском районе (пр.Рокоссовского, 114), Московском районе (ул. Я.Чечота, 25), Октябрьском районе (ул.Чкалова, 7, и в микрорайоне "Сокол" на ул.Барамзиной, 10а), Партизанском районе (б-р Тракторостроителей), Первомайском районе (ул.Руссиянова, 1), Советском районе (парк Дружбы народов), Фрунзенском районе (ул.Лобанка, 94) и Центральном районе (ул.Каховская, 31).
Работа ярмарок начнется в 10:00 и продлится до 16:00.
На местах торговли традиционно будут реализовывать сезонные овощи и фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты, а также непродовольственные товары.-0-