Сельскохозяйственные ярмарки в Могилеве продлятся до начала ноября

13 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить в Могилеве до начала ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома.

С 14 по 25 октября сельхозпродукцию и сопутствующие товары можно будет приобрести в микрорайоне Юбилейный по ул.Королева в районе дома №25. 17-18 октября ярмарки пройдут на прилегающей территории средней школы №17 (ул.Челюскинцев, 181) и в микрорайоне Мир-2 по ул.Орловского возле дома №2.

В выходные дни 24-25 октября будет организована торговля неподалеку от рынка "Гребеневский" (ул.Симонова, 2а). Еще одна ярмарка пройдет в микрорайоне Ямницкий.

"С 2 по 8 ноября ярмарка состоится у торгового объекта "Соломинка" в микрорайоне Соломинка", - отметили в управлении торговли и услуг.

В Октябрьском районе Могилева ярмарки будут работать с 11.00 до 16.00. Торговля у рынка "Гребеневский" начнется в 10.00, в Ленинском районе - с 10.00 до 16.00.

На ярмарках можно будет приобрести сельхозпродукцию и сопутствующие товары: саженцы, семена и удобрения, рыбную и мясную продукцию, изделия общепита и предприятий города.-0-