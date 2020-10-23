23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные ярмарки в выходные пройдут во всех районах Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В субботний и воскресный день, 24-25 октября, ярмарки состоятся в Заводском районе (ул. Ташкентская,19 и ул. Шабаны), Ленинском районе (пр. Рокоссовского,114), Московском районе (ул. Есенина,12), Октябрьском районе (ул. Чкалова,7 и в микрорайоне "Сокол" по ул. Барамзиной,10а), Партизанском районе (ул. Пулихова,15), Первомайском районе (ул. Руссиянова, 1 и ул. Гинтовта,12), Советском районе (парк Дружбы народов), Фрунзенском районе (ул. Лобанка, 94) и Центральном районе (ул. Каховская, 31).

Работа ярмарок начнется в 10:00 и продлится до 16:00.

На площадках традиционно можно будет приобрести плодоовощную, молочную, мясную и рыбную продукцию, а также различные непродовольственные товары.-0-