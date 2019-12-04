Семь аукционов по продаже недвижимости проведут в Минске в декабре

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного имущества Мингорисполкома объявил о проведении в декабре семи аукционов по продаже объектов недвижимости, начальная цена некоторых снижена на 20-80%. Такая информация размещена на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Первые торги назначены на 6 декабря. На продажу выставлены незавершенные незаконсервированные капитальные строения по улице Карвата, 99/16, 99/17, 99/18 и право заключения договора аренды земельного участка для их обслуживания. Речь о трех зданиях разной степени готовности - от 25% до 95% - на земельном участке общей площадью более 2,2 га. Лот выставляется с понижением начальной цены на 80%, стартуют торги почти с Br2,4 млн.

Открытый аукцион по продаже имущества по улице Казинца, 6б и права заключения договора аренды земельного участка состоится 16 декабря. Это комплекс из пяти зданий неэффективно используемой производственной базы ГПО "Минскстрой". В них можно разместить объекты общественного, административно-делового назначения, сферы обслуживания населения или управленческие учреждения, учебные и проектные организации, учреждения науки, культуры, здравоохранения, предприятия торговли и общепита. Цена лота превышает Br296,5 тыс.

Повторно выставляется на открытые торги изолированное помещение с отдельным входом, электроснабжением и отоплением в подвале 9-этажного дома на улице В.Хоружей, 24-1-177. Объект общей площадью 236,5 кв.м покупатель сможет использовать в соответствии с законодательством для изолированных помещений, находящихся в жилом доме. Лот выставляется со снижением начальной цены на 20% - за Br131,2 тыс. Аукцион состоится 20 декабря.

Запланированы в этом месяце и электронные торги: 23 декабря на электронной площадке РУП "Институт недвижимости и оценки" будет реализовываться небольшое здание на улице Восточной, 8 в Марьиной Горке Минской области. Начальная цена снижена на 50% и составит более Br2,2 тыс. Победитель электронных торгов получит право аренды земельного участка площадью 0,0244 га на 25 лет.

Здание крытого гаража на 350 автомобилей в переулке Ольшевского, 7/9 выставлено на открытые торги 24 декабря. Вместе с объектом реализуется право заключения договора аренды земельных участков. Но покупатель будет обязан в течение года использовать здание именно как объект для автомобильного транспорта. Лот выставлен с понижением начальной цены на 80%: она составит более Br1,3 млн.

На 27 декабря запланирован открытый аукцион по продаже изолированного подсобного помещения площадью 15,3 кв.м на 5-м этаже жилого дома по улице Голодеда, 9-1Н. Имеется электроснабжение, водопровод, горячее водоснабжение, канализация и отопление. Начальная цена лота превышает Br1,9 тыс.

Заключительный в этом году аукцион состоится 30 декабря. На торги выставлен памятник архитектуры эпохи конструктивизма, расположенный на проспекте Независимости, 79, и право заключения договора аренды земли. Четырехэтажное здание общей площадью 3558,6 кв.м можно преобразовать в административно-деловой объект. Реализуется лот по рыночной стоимости, начальная цена снижена на 20% и составляет почти Br5,6 млн.

Подробности о предстоящих аукционах можно узнать на сайтах Мингорисполкома (www.minsk.gov.by) и Госкомимущества (www.gki.gov.by).-0-