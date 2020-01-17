17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Семь купелей обустроят в Гомеле для желающих окунуться на Крещение. Мероприятия пройдут на набережной Сожа, также горожан приглашают на массовые купания в согласованных местах в районах областного центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.

После утренней службы от Свято-Петро-Павловского кафедрального собора стартует Крестный ход. У реки в районе Киевского спуска, где традиционно будет оборудована самая крупная купель, проведут чин водоосвящения. Здесь же разместится специальная зона комфорта для тех, кто собирается окунуться. В палатках-шатрах будут продавать горячий чай и кофе, свежую выпечку.

Также будет разрешено купание на Центральном пляже, слева от пешеходного моста через Сож. Возле храма святого архангела Михаила купель на озере освятят 18 января. Окунуться в воду здесь можно будет в тот же день с 10.00 до 22.00, 19 января - с 8.00 до 22.00. Турникеты, деревянный помост с поручнями будут установлены на озере в районе храма святого великомученика Георгия Победоносца.

Купели для верующих также обустроят и освятят на Новобелицком пляже, водоеме в районе улицы Озерной, в урочище Шведская Горка (на спасательной станции "Западная"). У этих мест будут дежурить бригады скорой медпомощи, спасатели МЧС и ОСВОДа.

По традиции во всех православных храмах Гомеля освящают и раздают верующим крещенскую воду. Люди верят, что она помогает укрепить здоровье, дарует духовные и телесные силы.-0-