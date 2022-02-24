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24 февраля 2022, 08:58

Семь медалей международной олимпиады завоевали учащиеся витебской гимназии

Андрей Шадрин со своим педагогом Светланой Матросовой
Андрей Шадрин со своим педагогом Светланой Матросовой

24 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. XVIII международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике принесла в копилку витебской гимназии №2 семь медалей различного достоинства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор учреждения образования Константин Киселев.

Всего в престижной предметной олимпиаде участвовали девять учащихся гимназии. Первое место по информатике завоевал 11-классник Кирилл Заровский. Молодой человек увлекается информатикой около четырех лет. Для него это первая престижная награда такого уровня. В прошлом году он участвовал в республиканской олимпиаде по информатике, получил диплом третьей степени. И в этом году совершил прорыв для самого себя. "Самое сложное на олимпиаде - собраться с мыслями и спокойно выполнить задания. Очень часто школьники волнуются, теряются, от этого не понимают, что делать, и соответственно не могут получить высоких баллов. Олимпиада по информатике проходила в режиме онлайн, мы выполняли ее под видеонаблюдением. Мне было достаточно комфортно в гимназии, считаю, что родные стены тоже помогли", - рассказал победитель.

Кирилл Заровский
Кирилл Заровский

Родители и педагоги поддерживают его тягу к информационным технологиям. С выбором профессии Кирилл еще не определился, но уже уверен, что с любимым предметом не расстанется. Кроме учебы без пяти минут выпускник увлекается дзюдо: этот вид спорта помогает ему отвлечься от мира цифр и поддерживать себя в форме.

Серебряная медаль в олимпиаде по математике у 10-классника Андрея Шадрина в этом учебном году уже не первая: в Азербайджане на комплексной олимпиаде он сражался в химико-физико-математическом триатлоне и тоже занял второе место. Молодой человек предпочитает царицу наук. "В математике все логично, а в физике не всегда", - считает серебряный призер. От мира цифр и формул его отвлекают гуманитарные предметы и баскетбол. Если решение какой-то сложной задачи не идет, то Андрей отправляется на спортивную площадку, чтобы прояснить мысли и снять умственную нагрузку.

Андрей Шадрин
Андрей Шадрин

Впервые в международной олимпиаде в математической дисциплине приняли участие девятиклассники гимназии. Дебют увенчался двумя бронзовыми медалями, их в упорной борьбе вырвали Матвей Арещенко и Иван Коршунов. В тройку лидеров также попали десятиклассники Антон Полозков, Демьян Климов и Владислав Максименков.

"Наши ребята помогли гимназии выйти в лидеры по числу завоеванных медалей на Жаутыковской олимпиаде и попасть в топ-3 среди учреждений общего среднего образования по количеству наград по математике. Им удалось обойти воспитанников признанных математических центров из Сербии, Болгарии, Казахстана, России. Мы гордимся нашими учениками и тем, что их победы позволяют гимназии считаться таким же значимым математическим центром мирового образца. Для страны это большой престиж и еще одно доказательство высокого уровня образования, которое получают дети в Беларуси", - подчеркнул Константин Киселев.

Наставники ребят поделились, как школьники живут любимым предметом и сколько посвящают ему времени. "Для мальчиков математика - это смысл жизни. Они занимаются ею и в школе, и после уроков каждый день, а подготовка к олимпиадам идет круглогодично", - рассказала учитель математики Светлана Матросова.

Она также пояснила, что ребята на уроках работают по индивидуальному плану, выполняя олимпиадные задачи, которые для многих их сверстников являются не просто трудно решаемыми, а скорее напоминают задания на создание большого адронного коллайдера.

Матвей Арещенко, Иван Коршунов, Антон Полозков, Демьян Климов и Владислав Максименков
Матвей Арещенко, Иван Коршунов, Антон Полозков, Демьян Климов и Владислав Максименков

Юные математики уделяют любимой дисциплине несколько часов по субботам, получают задания к понедельнику, которое выполняют за воскресенье, приходят на дополнительные занятия в июне и августе, а в июле отправляются в математический лагерь "Бригантина" (республиканскую летнюю научно-исследовательскую школу учащихся и учителей) под Минском на отдых. "Только при таком режиме и графике работы можно достичь высоких результатов. При этом ребята успевают и по другим дисциплинам, в свободное время занимаются спортом, увлекаются чтением. В нашей гимназии педагоги стараются не просто научить своему предмету, а развить их всесторонне: они так же успешно осваивают иностранные языки, литературу, историю. Математика помогает ребятам в будущих профессиях. Программисты, инженеры, системные аналитики - это лишь малая часть профессий, где нашим ученикам могут пригодиться приобретенные знания. Со временем они могут запускать свои проекты, основать собственный бизнес. Все это они развивают на математической базе", - отметил руководитель гимназии.

Учителя этого учреждения образования знают, как привить детям любовь к точным наукам и отвлечь от напрасной траты времени в соцсетях и играх на гаджетах. "Главный стимул для школьника - это победы. Да, сначала приходится активно мотивировать ребят, находить к ним подходы, воздействовать на их чувство самолюбия, а потом после первых успехов у них появляется собственная цель. Одна победа за другой, успех за успехом - и вот молодежи уже не интересны TikTok и вирусные видео", - поделился профессиональным секретом учитель математики Александр Шуголь.

Ко всем этим "плюшкам" добавляется еще и грамотный тайм-менеджмент, который ребята осваивают и усваивают в процессе учебы и интенсивной подготовки к олимпиадам различного уровня. Еще в школьные годы мальчишки понимают: успех не приходит к тому, кто не работает и не умеет правильно сочетать труд и отдых, не имеет четкой цели и не знает, как к ней идти.

Ребята готовятся к новым испытаниям на интеллект и уверены, что с поддержкой опытных педагогов и родных смогут покорить любые вершины и пьедесталы почета.-0-

Александр Шуголь с Матвееем Арещенко и Иваном Коршуновым
Александр Шуголь с Матвееем Арещенко и Иваном Коршуновым

Кирилл Заровский и Андрей Шадрин
Кирилл Заровский и Андрей Шадрин

Александр Шуголь и бронзовые призеры по математике Матвей Арещенко, Иван Коршунов, Антон Полозков, Демьян Климов и Владислав Максименков
Александр Шуголь и бронзовые призеры по математике Матвей Арещенко, Иван Коршунов, Антон Полозков, Демьян Климов и Владислав Максименков

Антон Полозков
Антон Полозков

Фото Александра Хитрова

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Витебск гимназии образование
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