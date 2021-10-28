Семь новых машин пополнили автобусный парк Полоцка

28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в преддверии Дня автомобилиста и дорожника автобусный парк №2 Полоцка пополнился семью новыми 29-местными автобусами "Неман". Их приобрели согласно комплексу мер по развитию Полоцкого района до 2025 года, сообщил в своем Instagram-аккаунте председатель райисполкома Игорь Маркович, сообщает БЕЛТА.

На торжественном мероприятии, участие в котором также приняло руководство ОАО "Витебскоблавтотранс", были переданы ключи водителям, а лучшим работникам вручены заслуженные награды за многолетний и добросовестный труд в системе автомобильного транспорта, достижение высоких производственных показателей. За 9 месяцев текущего года автобусным парком №2 перевезено порядка 8 млн пассажиров.

"Конечно, пополнение автопарка очень кстати. Интересно было самому опробовать новую технику. Оценка высокая! Вскоре комфорт и удобство новых автобусов оценят и жители Полоцка и Полоцкого района", - подчеркнул Игорь Маркович.-0-