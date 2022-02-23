Семь новых реанимобилей закупят для Брестской области в этом году

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Для больниц Брестской области в этом году закупят семь новых реанимобилей. Об этом сообщил сегодня в Лунинце начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году планируется замена аппарата компьютерной томографии в Дрогичине. Он выработал больше 16 лет и сейчас работает. Уже подтверждена закупка в Министерстве здравоохранения. Будут поставлены реанимобили. Банк выделил деньги, Минздрав закупает семь машин на Брестскую область. Одна из машин планируется в Лунинец. Также будем закупать за счет областного бюджета машину скорой помощи", - рассказал Виктор Михаловский.

На этот год намечено завершить реконструкцию хирургических отделений в Ганцевичской и Малоритской районных больницах. Кроме того, в Брестской области в ближайшие месяцы планируют окончить модернизацию систем подачи кислорода в городских и районных больницах. Такие работы сейчас ведутся в Брестской центральной городской больнице, Барановичской горбольнице, в Столинской, Ивацевичской, Березовской ЦРБ.

"Брестская область планирует выстроить работу с ковидом (нам придется жить с этой инфекцией) на межрайонном уровне. В Бресте, Барановичах и Пинске кислородное оборудование модернизировано. Будем задействовать больницы в этих городах: там есть палаты интенсивной терапии, оборудование. Все остальные больницы будут работать в плановом порядке, чтобы своевременно проводить диспансеризацию и раннюю диагностику заболеваний, в том числе онкологических и системы кровообращения", - пояснил начальник облздрава.-0-