Семь студентов поборются за звание лучшего в Гомельской области

31 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского конкурса "Студент года - 2019" пройдет в Гомеле 31 октября в культурно-развлекательном центре "Европа", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете ОО "БРСМ".

За звание лучшего студента Гомельской области поборются 7 конкурсантов - победители отборочных этапов учреждений высшего образования региона. "Все студенты имеют средний бал в учебе не ниже 8. Конкурсанты являются победителями, стипендиатами специальных фондов, научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей, ведут активную общественную деятельность", - отметили в обкоме.

Претендентам на победу в областном этапе предстоит проявить свои интеллектуальные, творческие и лидерские качества. В самопрезентации "В ритме студенческой жизни" участники расскажут о себе. В интеллектуальном конкурсе "Главное событие года" нужно будет письменно ответить на 7 вопросов. Творческими выступлениями студенты будут удивлять на этапе "В мире науки". Жюри оценит и видеоролики конкурсантов "Я - студент!".

Победитель областного этапа получит право представлять студенческое сообщество региона в финале конкурса "Студент года", который состоится в Минске.

Как рассказали в обкоме БРСМ, в Гомельской области за звание "Студент года" в отборочных этапах соревновались более 30 молодых людей.

Организаторами областного этапа является областной комитет ОО "БРСМ" при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.Республиканский студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий.-0-