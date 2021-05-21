Семейно-развлекательный праздник "За безопасность - вместе" пройдет 22 мая в Минске

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУВД Мингорисполкома приглашает посетить семейно-развлекательный праздник "За безопасность - вместе". Мероприятие состоится 22 мая с 12.00 до 16.00 на площадке Минского государственного дворца детей и молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

В рамках мероприятия будут организованы игровые и обучающие зоны, тематические квесты и викторины, по итогам которых победителей ждут призы и подарки. Также будут организованы выступления регулировщика и демонстрация фигурного управления мотоциклом. Приятным бонусом будет возможность водителям, имеющим категорию В и желающим открыть категорию А1, сдать практический экзамен прямо во время мероприятия.

Работники МЧС организуют выставку аварийно-спасательной техники, где каждый сможет почувствовать себя пожарным.-0-