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09 июля 2020, 13:22

Семейные реликвии и находки с полей сражений - в Могилевском районе открыли экспозицию к 75-летию Победы

Во время ознакомления с музейной экспозицией
Во время ознакомления с музейной экспозицией
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9 июля, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Музейную экспозицию, посвященную 75-летию Великой Победы, открыли сегодня в Вендорожском детском саду - средней школе. Здесь представлены семейные истории и реликвии, а также находки с полей сражений при обороне Могилева в 1941 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Музейная экспозиция, посвященная 75-летию Победы
Музейная экспозиция, посвященная 75-летию Победы

В создании постоянной выставки приняли участие педагогический состав учреждения образования, поисковики клуба "Виккру", учащиеся школы и жители населенного пункта.

"В годы Великой Отечественной войны этот край был партизанским - многие жители нашего сельсовета были в партизанских отрядах, проводили подпольную работу, воевали на фронте. В память о них и их подвигах было принято решение создать музейную экспозицию, - рассказал директор Вендорожского детского сада-школы Вячеслав Орловский. - Над выставкой работали наши учителя, дети и их родители, неравнодушные местные жители. Они собирали материалы и фотографии, приносили семейные реликвии, которые достались им от воевавших дедов и прадедов. Большую часть представленных здесь экспонатов передали представители поискового клуба "Виккру" - каски, разнообразные принадлежности, фрагменты оружия и обмундирования. Все это они нашли в этом году на нашей земле во время поисковой экспедиции по линии обороны Могилева в 1941 году".

Разместилась выставка в классе истории. Первые экскурсии здесь будет проводить учитель истории, а позже в школе планируют подготовить юных экскурсоводов. "Еще на этапе создания экспозиции дети проявляли к ней большой интерес. Задавали вопросы, приносили из дома сохранившиеся вещи, записывали истории своих семей. И мы надеемся, что в будущем рассказывать посетителям историю нашего края и его жителей во время войны будут сами ребята", - отметил директор.

Директор Вендорожского детского сада-школы Вячеслав Орловский
Директор Вендорожского детского сада-школы Вячеслав Орловский

Во время открытия
Во время открытия

Появление экспозиции стало продолжением работы по патриотическому воспитанию молодежи - в 2019 году на территории учебно-педагогического комплекса открыли Стену памяти. Изначально на ней появились 75 фотографий тех, кто воевал за Родину. Все изображенные здесь - жители Вендорожского сельского совета.

Член военно-историкопатриотического клуба "За Советскую Родину" Александр Башаримов
Член военно-историкопатриотического клуба "За Советскую Родину" Александр Башаримов

"Все это время работа над Стеной памяти не останавливалась. Дети продолжают искать фотографии, записывать истории своих семей, соседей и знакомых. Сейчас у нас уже более 100 фамилий. Хотим собрать из этого свою Книгу памяти, которая будет находиться в школе, - отметил Вячеслав Орловский. - Патриотическое воспитание подрастающего поколения - важный момент в учебном процессе. Сейчас такое время, что многое забывается, факты перевирают и искажают. Мы хотим донести до наших детей настоящую историю Победы, чтобы они знали, какой ценой досталась предкам наша мирная страна, чтобы они помнили и гордились героями, которые воевали за свободу и независимость современной Беларуси".-0-

Фото Олега Фойницкого

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