Семейный фестиваль "Букидс" предложит маленьким гостям попробовать себя в 50 профессиях

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный фестиваль "Букидс" пройдет 20-21 июля в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, детям предложат попробовать себя в 50 профессиях. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Юные посетители смогут спроектировать и построить свой первый дом, создать ландшафтный арт-объект, пройти уроки финансовой грамотности и получить первые водительские права. Каждому предложат освоить столярное мастерство, уложить плитку, посадить яблоневый сад, попробовать себя в роли пчеловода, декоратора, мороженщика, инкассатора и артиста цирка. Юные строители замесят раствор, построят стену из кирпича. На импровизированной заправке научат заправлять автомобиль и расскажут о топливе.

Будет возможность больше узнать о буднях пожарных, врачей скорой помощи, сотрудников ГАИ и военных. Тем, кто увлекается наукой, расскажут о работе химика, биолога, физика, археолога, программиста. Маленьких модников приглашают на площадку красоты: здесь дети освоят профессии визажиста, фотомодели, стилиста, швеи.

Причем труд детей будет оплачен: юным гостям заведут специальные трудовые книжки, с которыми они устроятся на работу. Заработанные деньги можно будет потратить в импровизированном магазине игрушек.

Помимо профориентационных площадок организаторы подготовили более 15 спектаклей для малышей до 3-х лет и ребят постарше. Будет работать фудкорт с полезными продуктами, откроются игровые и спортивные площадки.

Всем детям вход свободный.

Проект реализуется при поддержке комитета по образованию Мингорисполкома, Министерства здравоохранения, Министерства обороны и МЧС, НАН Беларуси, ГАИ Минска, Белгосцирка, UNICEF.-0-