Семейный фестиваль с соревнованиями и снежными боями пройдет в Солигорске

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный спортивно-развлекательный фестиваль "Айс-фест 2022" пройдет в Солигорске 26 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела спорта и туризма Солигорского райисполкома Евгений Павлов.

"Масштабный фестиваль для любителей зимних активностей организуют на Солигорском водохранилище возле санатория "Березка" во второй раз. К участию допускаются все желающие независимо от пола и возраста, но при этом необходимо иметь отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам. Прошлой зимой в состязаниях для конькобежцев участвовали как любители, так и профессиональные спортсмены. Развлечения на площадке найдет по интересам каждый", - рассказал Евгений Павлов.

На спортивном мероприятии для гостей оборудуют места для катания на санках и лыжах с прокатом необходимого для этого инвентаря, а также проведут фан-забег (1 круг - 400 м) и соревнования на коньках в женской и мужской категориях на дистанциях 1 км, 5 км и 10 км. Помимо этого, на площадке посетители смогут пострелять из настоящего лука, попробовать себя в керлинге и поучаствовать в снежных боях. Будет обустроен и фудкорт, где всем желающим предложат горячие блюда, чай или кофе с лакомствами. Любители размеренного отдыха смогут взять комплекс услуг со спа-процедурами в санатории "Березка".

Аккредитация и регистрация участников начнется в 10.00. Победителей и призеров соревновательной программы наградят медалями и ценными призами.-0-