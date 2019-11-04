Семинар для наблюдателей на выборах организует БРСМ в Могилеве

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Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной комитет БРСМ 5 ноября проведет в университете продовольствия обучающий семинар для наблюдателей из числа своих активистов, сообщили БЕЛТА в обкоме организации.
Около 60 участников семинара посетят тренинги по основам избирательного законодательства, психологии, узнают о требованиях к наблюдателям на выборах. Завершит занятие деловая игра "Азбука гражданина": в процессе моделирования различных ситуаций ребята изучат в том числе работу белорусского правительства и парламента.
По окончании учебы представители БРСМ получат статус наблюдателей на избирательных участках во время досрочного голосования и в день выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.-0-