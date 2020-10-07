Семинар о современной вытинанке пройдет в Могилеве 15 октября

7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной семинар-практикум "Современная белорусская вытинанка" пройдет 15 октября в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительской работы, сообщает БЕЛТА.

"Главная цель мероприятия - методическая и практическая помощь в изучении особенностей и технологий изготовления вытинанки. Эти знания понадобятся участникам для использования в их дальнейшей практике. Кроме этого, пройдет ознакомление с тематической литературой и обсуждение современной интерпретации традиционного декоративного искусства", - отметили организаторы.

В программе семинара теоретическое занятие про истории развития вытинанки, разнообразные тематические мастер-классы по изготовлению новогодних снежинок, елочек, открыток и подвесных птичек.

Участниками семинара станут директора и мастера районных домов и центров ремесел, методисты централизованных клубных систем по народным промыслам и ремеслам, руководители кружков и студий декоративно-прикладного искусства, преподаватели детских школ художественных ремесел. Планируется, что участниками семинара станут специалисты Новосибирского центра белорусской культуры. Связь будет организована в формате видеоконференции.-0-