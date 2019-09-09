Семинар о туризме соберет в Витебской области участников и экспертов из Беларуси и России

9 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебская область 13-15 сентября примет участников выездного семинара регионального совета Российского союза туриндустрии "Трансграничное сотрудничество: опыт реализации, проблемы и перспективы", сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Свое участие в форуме подтвердили крупнейшие туристические компании из различных регионов России. Более 70 участников обсудят проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества при участии представителей управления спорта и туризма Витебского облисполкома, Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму, Государственного пограничного комитета Беларуси, представителей администраций Витебской, Псковской и Смоленской областей, других заинтересованных ведомств. Во время семинара состоится расширенное заседание Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма.

Участники форума также познакомятся с туристической инфраструктурой Витебска, Полоцка и Смоленска, анимационными программами, культурно-образовательными проектами, реализуемыми на основе трансграничного сотрудничества.

Семинар организуется по инициативе одной из витебских турфирм.-0-