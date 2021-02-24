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24 февраля 2021, 07:21

Семинар-практикум по изготовлению традиционной народной куклы стартует в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной семинар-практикум по изготовлению традиционной народной куклы "И пусть больше будет кукольниц" стартует сегодня в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительской работы.

Семинар будет проходить в течение двух дней. "Издавна куклы-обереги, обрядовые и игровые куклы были важной частью повседневной жизни наших предков. Делали их исключительно женщины и только с добрыми намерениями, - отметили в учреждении культуры. - Некогда утраченная в Беларуси традиция изготовления подобных кукол сегодня вновь возрождается".

Участниками семинара станут директора и методисты районных домов (центров) ремесел, методисты централизованных клубных систем и преподаватели детских школ художественных ремесел. Главная цель мероприятия - методическая и практическая помощь мастерам декоративно-прикладного творчества, руководителям кружков учреждений культуры области в изучении особенностей и технологии изготовления традиционной народной куклы. "Кроме этого, мы познакомим участников семинара-практикума с основными методическими изданиями", - подчеркнули в методическом центре народного творчества и культурно-просветительской работы.

Мастер-классы и теоретические занятия проведет хранитель экспонатов УК "Центр досуга и творчества г.Бобруйска", член Белорусского союза мастеров народного творчества Гульнара Качан. "Она много лет изучает историю народной куклы, собрала большую коллекцию обрядовых, обереговых, игровых кукол. Мастер выставлялась в разных городах Беларуси и за рубежом", - рассказали в учреждении культуры.

Во второй день семинара-практикума пройдут консультации по ткачеству и вышивке белорусского рушника в рамках областного конкурса "Ручнiк - шлях жыцця чалавека". Их проведет ведущий методист Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы, народный мастер и председатель Могилевского отделения Белорусского союза мастеров народного творчества Наталия Доменикова.

Итоги семинара-практикума планирует подвести 25 февраля в 15.30.-0-

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