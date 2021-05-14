Семинар с участием экспертов и молодых семей пройдет в Витебске

14 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина" в формате диалоговой площадки пройдет городской семинар для молодых семей "Укрепление демографического потенциала - ключевое направление государственной политики". Семинар проводится в преддверии Международного дня семьи, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Участниками станут 30 молодых семей. Специалисты образования, здравоохранения, строительства, соцзащиты, представители городской организации Белорусского союза женщин расскажут о содействии трудоустройству молодежи, социальной защите молодых семей, затронут вопросы улучшения жилищных условий, охраны материнства и детства в Беларуси. Во время семинара проведут мастер-класс, экскурсии, поделятся, как можно организовать семейный отдых.

Международный день семьи отмечается в мире 15 мая. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей, из них более 40% имели несовершеннолетних детей. В прошлом году в нашей стране заключили более 50,3 тыс. браков.-0-