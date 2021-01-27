Семье ветерана в Гродно вернули утерянный орден

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно семье ветерана вернули утерянную ранее боевую награду. Мероприятие прошло сегодня в военном комиссариате Гродно и Гродненского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Несколько месяцев назад орден Красной Звезды на улице Терешковой в Гродно нашел мужчина. Он передал его в военкомат с просьбой отыскать владельца. Благодаря кропотливому поиску в архивах, совместной работе с ветеранской организацией КГБ "Честь" удалось установить имя владельца.

Выяснилось, что орденом Красной Звезды в июне 1945 года был награжден младший лейтенант Борис Можаровский, бывший командир роты 277-й стрелковой дивизии. На войне он оказался с первых ее дней. Прошел путь от рядового до офицера, был трижды ранен. Дивизия, в которой служил Борис Можаровский, с боями прошла от Сталинграда до Берлина, участвовала в освобождении Беларуси. Помимо ордена Красной Звезды ветеран также награжден медалями "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне".

После войны ветеран жил в Гродно. К сожалению, Борис Можаровский ушел из жизни, поэтому награду передали его семье. "Отец был хорошим и добрым человеком, отличным семьянином. Мы чтим память о нем, гордимся. 9 мая в семье - один из главных праздников", - отметила дочь ветерана Валентина Можаровская.

Начальник группы социальной защиты и пенсионного обеспечения военного комиссариата города Гродно и Гродненского района Игорь Гончарук отметил, что ежегодно в военкомат неравнодушные люди приносят награды. В прошлом году, например, благодаря работе военкомата, ветеранских и общественных организаций с архивами и другими источниками информации родственникам ветеранов также вручали утерянные награды, в том числе медали "За отвагу" и "Боевые заслуги". "Это длительный и непростой процесс, но очень важно установить истину, сохранить память о подвиге дедов и прадедов", - сказал Игорь Гончарук. Он подчеркнул, что продолжается и поисковая работа. В этом году в регионе планируется исследовать неучтенные ранее захоронения времен войны. Такая работа позволяет установить имена погибших или пропавших без вести воинов.

Вручение награды семье ветерана в военкомате провели в рамках акции "Мы помним!", посвященной 77-летней годовщине снятия блокады Ленинграда. Работники военкомата пообщались с жительницей Гродно, блокадницей Ирмой Зарядовой.-0-