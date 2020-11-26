Сенатор: общественные приемные позволяют людям высказать и проблемы, и инициативы

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общественные приемные позволяют людям назвать и проблемы, с которыми они сталкиваются, и предложить инициативы по совершенствованию национального законодательства. Такое мнение высказала сегодня член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк по итогам работы в общественной приемной при облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в общественную приемную обратился житель Гомеля. Пенсионер считает, что введенный масочный режим должен быть не рекомендательным, а обязательным, при этом необходима и действенная система штрафов. "Кто в основном ходит без масок? Молодежь. Они не понимают, что могут быть носителями инфекции и заразить окружающих", - подчеркнул гомельчанин. По его мнению, особое внимание этому вопросу нужно уделять в торговых точках, общественном транспорте.

Алла Смоляк отметила, что в нынешней эпидемиологической ситуации ношение масок - действенная мера, однако на законодательном уровне такая норма отсутствует. "Ваше предложение будет вынесено для обсуждения с депутатами местного уровня, я также назову эту тему спикеру верхней палаты парламента", - сказала сенатор.

Гомельчанин считает, что необходимо скорректировать и вопрос по госпошлине с автомобилистов. Он также обратил внимание, что в последнее время подорожал сахар, холодильники белорусского производства. "Промониторим ситуацию, изучим", - ответила Алла Смоляк.

90-летняя гомельчанка просила помочь решить вопрос по земле. "Мой муж умер в 2008 году. Нужно было оформить на меня земельный участок. Я выяснила, куда обращаться, что делать. Были проведены измерения, однако через месяц документов не стало. Я на этом огороде проработала более 50 лет, посадили с мужем сад, а в итоге участок отняли. Был суд, но вопрос не решен", - поделилась женщина. Парламентарий подчеркнула, что все нюансы изучат специалисты.

"При облисполкоме общественная приемная работает с 12 ноября. Эта форма уже продемонстрировала свою эффективность. Десятки людей смогли и высказать проблемы, с которыми они столкнулись, и предложить инициативы по совершенствованию национального законодательства, и поделиться видением дальнейшего развития конкретных сфер, страны в целом", - подчеркнула сенатор.

Все поступившие мнения аккумулируют и изучат. Наиболее актуальные и значимые будут предложены для обсуждения на Всебелорусском народном собрании. Инициативы можно оставить в общественной приемной во вторник и четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: Гомель, пр.Ленина, 2, каб.106. Предложения в указанное время принимаются как лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37. С графиком работы общественной приемной можно ознакомиться на официальном сайте облисполкома в разделе "Общественная приемная".-0-