Сенатор посетил отдел по ЧС в Минске и обсудил с коллективом изменения Конституции

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Совета Республики Дмитрий Басков посетил Московский районный отдел по чрезвычайным ситуациям города Минска, сообщает БЕЛТА.

Сенатору были представлены образцы пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования. Дмитрий Басков ознакомился с социально-бытовыми условиями службы личного состава дежурных смен, спецификой деятельности отдела по ЧС. Сенатору рассказали о концепции развития материальной базы отдела, о планах благоустройства и совершенствования территории в границах проезда Спасателей и аллеи, высаженной в память о работниках МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Личный состав отдела обсудил с сенатором вопросы внешней и внутренней политики Беларуси, в том числе важность дополнений и изменений в Конституцию.

В завершение мероприятия Дмитрий Басков поздравил работников МЧС с Днем спасателя и передал оборудование, предметы мебели и интерьера для комнаты психологической разгрузки пожарной аварийно-спасательной части №13. Сенатор получил на память от работников Московского РОЧС книгу о деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям.-0-