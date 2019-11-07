Сенатор: работа в Совете Республики - большая школа для руководителя

7 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работа в Совете Республики - это большая школа для руководителя. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА избранный сегодня в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва директор ОАО "Птицефабрика "Дружба" Барановичского района Василий Маркевич.

Из восьми избранных от Брестской области членов Совета Республики Василий Маркевич единственный, кто выдвигался в верхнюю палату парламента повторно. Он является действующим сенатором, членом Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам.

"Это великая школа для меня как руководителя. Мне интересно там работать, и я еще не постиг всего. Общаться с людьми, которые создают законы, самому в этом участвовать - большая честь. А самое главное - я вижу реальную пользу от работы. Если я сделал что-то важное для предприятия, значит, я сделал для района и области. Раз доверили мне повторно быть членом Совета Республики - это высокая оценка моей работы в целом - и сенаторской, и как руководителя предприятия", - сказал Василий Маркевич.

По его словам, работа в комиссии, заседаниях, круглых столах дали большую уверенность в том, что в законодательный орган можно донести любую проблему и попытаться ее решить. "В моем понимании, породить разумный закон не зная жизни невозможно. Я, возглавляя коллектив, в котором работают более трех тысяч человек, ведя приемы граждан, конечно же, слышу о волнующих людей проблемах. Все самое важное потом стараюсь донести коллегам при корректировке законов. И они принимаются, эти корректировки. Происходит живая связь, как и у любого депутата. Задача - не ошибиться в принятии законов, это очень важно", - подчеркнул сенатор.

Сегодня в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва от Брестской области избрано восемь человек. Все они получили поддержку абсолютного большинства депутатов Советов базового уровня, принявших участие в тайном голосовании. Среди вновь избранных членов верхней палаты парламента руководитель района и главврач областной больницы, адвокат и нотариус, руководители сельхозпредприятий, районного и областного Совета депутатов.-0-