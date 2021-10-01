Сенатор: современные поколения должны делать все, чтобы пожилые люди чувствовали заботу и любовь

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современные поколения должны делать все возможное, чтобы пожилые люди постоянно чувствовали заботу и любовь. Такое мнение высказала сегодня член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк на встрече с людьми золотого возраста в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сенатор поздравила участников встречи с Днем пожилых людей, поблагодарила представителей старшего поколения за активную жизненную позицию, энергию и мудрость.

"Вы показали нам пример того, как, объединив усилия, преодолевать сложности, как трудиться на благо родного края и беззаветно любить его, как сохранять традиции и изо дня в день идти к новым достижениям, как воспитывать детей и ценить жизнь. Нравственный долг современных поколений - всемерно поддерживать пожилых людей, делать все возможное, чтобы наши почтенные бабушки и дедушки, находясь на заслуженном отдыхе, постоянно чувствовали заботу и любовь", - сказала Алла Смоляк.

На встрече представители старшего поколения задавали руководителю организации различные вопросы: о вакцинации, социальной помощи, организации досуга для пожилых, благодарили за внимание со стороны БОКК.

Сегодня в регионе областная организация Красного Креста дала и старт ежегодной республиканской благотворительной кампании "Ваша дапамога". Во время кампании волонтеры оказывают пожилым, людям с инвалидностью, подопечным медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога" поддержку и помощь в подготовке к зиме.

Так, на первом этапе активисты проводят сбор консерваций, овощей, долгохранящихся продуктов. "Кто желает, может оставить денежные средства для приобретения необходимых товаров пожилым в копилке Красного Креста либо через сервис "Оплати", - уточнили в областной организации. На втором этапе волонтеры отправятся непосредственно к получателям товаров. Добровольцы помогут и в подготовке домов к зиме, при необходимости помоют окна, уберут в жилье, сложат дрова и т.д.

Кроме того, запланированы обучающие мероприятия для пожилых и для тех, кто за ними ухаживает.

Слова благодарности и признательности звучат в эти дни в адрес людей золотого возраста в районах области во время поздравительных выступлений, сладких столов, встреч. Представители Красного Креста посещают также больницы сестринского ухода, пожилых на дому.

В областной организации подчеркнули, что мероприятия проводятся с соблюдением рекомендаций по предотвращению распространения COVID-19.-0-