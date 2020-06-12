Сенаторы ориентируют депутатов местных Советов на более активную работу с обращениями граждан

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутатам местных Советов необходимо активнее работать с обращениями граждан, чтобы возникающие у людей вопросы решались на первичном уровне. Речь об этом шла сегодня во время встречи председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рачкова с депутатами Заславского городского Совета депутатов, сообщает БЕЛТА.

Сергей Рачков во время встречи с депутатами Заславского горсовета сделал акцент на работе с обращениями граждан. Парламентарий подчеркнул важность того, чтобы возникающие у людей вопросы, проблемы решались в первую очередь на местах. Кроме того, он рассказал о законопроектной деятельности Совета Республики.

Речь на встрече шла также о развитии социальной инфраструктуры Заславля. Депутаты горсовета подняли тему строительства новой больницы, а также физкультурно-оздоровительного комплекса. В городе много детей и молодежи, а спортивных залов, где бы они могли с пользой провести свободное время, не хватает.

Сенатор во время поездки в Заславль побывал также на предприятии "Пинскдрев-Заславль", которое специализируется на выпуске корпусной мебели из ламинированной плиты и декоративного мебельного погонажа. Сергей Рачков побывал в производственных цехах, пообщался с рабочими. Сейчас на предприятии трудятся более 100 человек.-0-