"Сердечный патруль" предлагает жителям Минской и Гродненской областей пройти обследование на рабочем месте

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской и Гродненской областях стартовала инициатива "Сердечный патруль / Здоровье в кубе", сообщили БЕЛТА организаторы.
В офис компании, которая изъявит желание поучаствовать в акции, прибудут специалисты вместе с врачом-кардиологом высшей категории. Сотрудникам измерят артериальное давление, частоту и равномерность пульса, уровень глюкозы и холестерина в крови. Чтобы выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний, проведут анкетирование. Кардиолог индивидуально даст советы по здоровому питанию и образу жизни в целом.
Медицинское обследование проходит на условиях полной анонимности. Каждый участник получает личную карточку с показателями - при тревожных результатах с ней можно обратиться к врачу. Предлагается завести профиль на сайте cube.cardio.today, внести свои данные и получить персональные рекомендации врача.
Основная идея инициативы "Сердечный патруль / Здоровье в кубе" - свести к минимуму риск сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности у мужчин старше 35 лет, научить понимать и чувствовать свой организм, чтобы вовремя определить симптомы негативных процессов, пробудить ответственность за собственное здоровье. Инициатива развивается: на ближайшее время запланированы практические семинары, обучение волонтеров, консультации кардиологов, а также спортивно-оздоровительные мероприятия.
Чтобы принять участие, компании достаточно прислать заявку на электронный адрес ceo@cardio.today с указанием названия предприятия, контактных данных и желаемых даты и времени проведения практического семинара. После этого администратор инициативы предложит обсудить дальнейшие действия.
Инициатива является частью проекта "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Минздравом Беларуси.
Как отметил автор инициативы Дмитрий Болашев, информационный проект Cardio.today в 2018 году победил в конкурсе местных инициатив проекта БЕЛМЕД.-0-
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