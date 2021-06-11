Сергеенко: государственные СМИ находятся на страже национальных интересов

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Государственные СМИ сегодня находятся на страже национальных интересов и суверенитета страны. Убежденность в этом выразил сегодня глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на церемонии награждения победителей ежегодного областного соревнования среди редакций печатных, телевизионных, радиовещательных СМИ, интернет-ресурсов, сетевых изданий и журналистов, работающих в Гомельском регионе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Администрации Президента адресовал представителям СМИ Гомельской области слова благодарности за труд. "Сегодня роль государственных средств массовой информации как никогда значима и велика. Именно вы сегодня находитесь на страже национальных интересов и суверенитета нашей страны", - сказал он.

"Мы все видим и осознаем, какая ведется мощная информационная, гибридная война, развернута самая настоящая идеологическая война", - подчеркнул Игорь Сергеенко. По его мнению, в такой ситуации порой сложно разобраться людям, особенно тем, которые еще только начинают жизнь, которые учатся в школах, вузах и делают свои первые самостоятельные шаги.

Игорь Сергеенко обратил внимание, что в прошлом году представители госСМИ, особенно в столице, испытали настоящую атаку. "Тем не менее люди проявили настоящий патриотизм, гражданственность, давая отпор тем, кто пытался и продолжает пытаться захватить наше информационное пространство", - подчеркнул глава Администрации Президента.

Говоря о СМИ Гомельской области, он отметил их передовое место в стране. Свой посильный вклад в освещение процессов, которые происходят в жизни государства, вносят и районки. "Однако нам предстоит еще больше сделать. Сегодня как никогда важно показывать то позитивное, что происходит в стране, то, что создается, что строится, самоотверженный труд людей", - убежден Игорь Сергеенко.

2021-й - Год народного единства, напомнил глава Администрации Президента. Особая миссия в этой теме - и на журналистах.

"Сегодня спустя почти 80 лет после начала Великой Отечественной войны, к сожалению, приходится вновь защищать историческую правду о той войне. Очередная задача - вновь и вновь обращаться к тем суровым годам, попытаться найти, исследовать ранее неизведанные страницы и военного времени, и послевоенной эпохи, когда в кратчайшие сроки восстановили из руин народное хозяйство", - ориентировал внимание представителей СМИ Игорь Сергеенко.

В числе важнейших задач СМИ он назвал и борьбу с фейками. "Вы научились противостоять. Созданы Telegram-каналы, работают интернет-ресурсы редакций газет. В этом направлении нам нужно наращивать усилия не оправдываясь, а наступая и донося людям правду", - убежден Игорь Сергеенко.

Он пожелал представителям СМИ уверенного развития, совершенствования возможностей, создания новых форм работы. Также вручил благодарности Администрации Президента главному редактору газеты "Маяк Палесся" (Брагинский район) Галине Шевченко и обозревателю газеты "Советский район" (Гомель), автору Telegram-канала "Зацепило" Александру Евсеенко.-0-