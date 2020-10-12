Сергеенко: качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время открытия интегрированной поликлиники в микрорайоне Казимировка в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время открытия поликлиники

Новые скорые

Новая поликлиника

"Качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам. Медицинская помощь должна быть доступной, качественной и эффективной для всех. Поликлиника, которую открыли сегодня в Могилеве - это поликлиника настоящего и будущего. Такие поликлиники должны быть у нас везде. Все здесь сделано с учетом наработанного опыта системой здравоохранения нашей страны, - отметил Игорь Сергеенко. - Строительство поликлиники - воплощение в жизнь той социальной политики, которая проводится в нашем государстве. Осуществление этого проекта стало возможным благодаря инициативе руководства облисполкома, поддержки правительства, ряда организаций города Могилева, которые внесли свой финансовый вклад в строительство этого объекта".

Учреждение здравоохранения площадью 16 тыс. кв.м включает взрослую и детскую поликлиники и подстанцию скорой медицинской помощи. На подстанции будут работать 4 бригады. Во время торжественного мероприятия Могилевской станции скорой медицинской помощи подарили 12 новых автомобилей: 11 скорых и 1 реанимобиль. Всего в Могилеве работает 35 бригад скорых и 50 автомобилей.

Главный врач поликлиники Светлана Шупикова

В новое здание в Казимировке переехала Могилевская поликлиника №3. Теперь здесь будут обслуживаться около 32 тыс. человек, из которых почти 10 тыс. - дети. Мощность поликлиники составит 850 посещений в смену, из которых 250 приходится на детскую поликлинику.

Для пациентов будут работать два отделения врачей общей практики, рентгенологическое и стоматологическое отделения. Кроме того, в новой поликлинике разместились отделения реабилитации с водолечебницей и кабинетом спелеолечения, а также профилактики и женской консультации. Детское отделение будет четко разделено по обслуживанию детей с лечебной и профилактической целью. В работу учреждения первым в области будет внедрен комплекс "Умная поликлиника". Для людей с ограниченными физическими возможностями обеспечена безбарьерная среда.

Дмитрий Пиневич во время открытия поликлиники

"Именно на поликлиники приходится 80% обращений к системе организации медицинской помощи. Потому в современных поликлиниках должно быть сконцентрировано максимальное количество оказываемых услуг. И мы видим это сегодня на примере новой поликлиники в Могилеве. Здесь работают врачи общей практики, есть отделение для детей. Здесь будут вести пациентов от рождения и до золотого возраста. Мощное оснащение дневных стационаров, принятие новых нормативных документов поможет перенаправить пациентов, которым необходимо стационарное лечение в поликлиники, - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. - Система "Умная поликлиника", интегрированные электронные медицинские карты, электронные рецепты - новая поликлиника в Могилеве обеспечена самыми современными информационными технологиями".

По словам местной жительницы и многодетной мамы Елены Бондовской, появление поликлиники в микрорайоне - важное событие для всех жителей района. "В нашем районе очень нужна была поликлиника - район новый, большой. Здесь живет много семей с детьми, как многодетные так и нет. По своему примеру могу сказать, что раньше с детьми приходилось ездить практически в другой конец города, чтобы попасть на прием к врачу. Теперь наша жизнь станет проще - современная поликлиника появилась рядом с домом. И что важно - сюда будут ходить и взрослые, и дети. Хочется сказать большое спасибо за такой нужный подарок", - отметила женщина.

Строительство поликлиники шло меньше года. Общая стоимость проекта составила более Br47 млн. Заказчиком по объекту выступило КУП "Могилевское областное управление капитальным строительством", проектировщик - ОАО "Институт Могилевгражданпроект", подрядчик - ОАО "Строительный трест №12".

"В этой работе помогло решение нашего Президента - он обозначил модель финансирования этого объекта. Успешные предприятия города и области оказали спонсорскую помощь - они безвозмездно передали для строительства 1,25% от выручки. За эти деньги мы смогли решить многие вопросы жителей нашей области: модернизируем медицинские учреждения области, построили поликлинику в Казимировке, роддом в Могилеве, больницу в Осиповичах, продолжаем строительство кардиохирургического комплекса Могилевской областной больницы", - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.-0-

Фото Олега Фойницкого