Сергеенко: качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 12 октября 2020
Минск Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:36 МЗП и денежные доходы населения за сентябрь не индексируются - Минтруда Общество
16:31 Казакевич: правоохранители не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять боевое оружие Общество
16:23 Кухарев вручил орден Матери 43 многодетным жительницам Минска Регионы
16:22 Спецпосланник ВОЗ призвал отказаться от тотального карантина при борьбе с COVID-19 В мире
16:21 Мэрия Бишкека оценила предварительный ущерб от беспорядков В мире
16:19 ЕФСР одобрил предоставление Беларуси кредита в $500 млн Экономика
16:11 В Пинске школьница ранила ножом одноклассниц Происшествия
16:03 Лавров надеется, что ситуацию на земле в Нагорном Карабахе скоро удастся переломить В мире
16:01 В России за время пандемии закрылось около 62% торговых точек В мире
15:57 На БУТБ прошли первые сделки по закупке отечественных медицинских масок Экономика
15:45 Бесплатную правовую консультацию 14 октября можно получить дистанционно Общество
15:43 Минчанина будут судить за подстрекательство к даче взяток сотрудникам ГАИ и мошенничество Происшествия
15:31 Младенческая смертность в Беларуси ниже, чем в Великобритании, Польше и США Общество
15:25 За 20 лет из-за стихийных бедствий погибли более 1,2 млн человек - ООН В мире
15:21 Госпитализированного с COVID-19 Порошенко выписали из больницы В мире
15:06 Гаспарян: мы не видим от белорусской оппозиции даже попытки политической субъектности процесса Политика
15:05 В Мадриде проходит протест на машинах против мер по сдерживанию пандемии В мире
15:02 Гродненская таможня увеличила в 2 раза показатель по оформленным в авторежиме экспортным товарам Регионы
15:00 Расходы на содержание дорог вокруг Минска планируется оптимизировать Регионы
14:51 Российский инвестор направил более $1,5 млн на проект по деревообработке в Чашникском районе Регионы
14:46 Первый цифровой продукт по системному менеджменту планируется запустить в Беларуси в 2021 году Экономика
14:38 Большой театр покажет премьерную оперу "Фауст" - дебют режиссера Анны Моторной Культура
14:32 Сергеенко: качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам Регионы
14:31 В ЕАЭС разрабатывают 11 новых техрегламентов Экономика
14:30 Лукашенко и Рахмон обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, ситуацию в регионе и COVID-19 Президент
14:22 Лукашенко поздравил Рахмона с победой на выборах Президента Таджикистана Президент
14:20 В Гродно 17-летний парень несколько раз ударил сверстника: у пострадавшего открытая ЧМТ Происшествия
14:10 В Минске автомобиль сбил протестующего, который блокировал проезжую часть Происшествия
14:09 Госстандарт продолжит инициировать отказ в ЕАЭС от некоторых видов неэкологичной упаковки Экономика
14:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 77 423 пациента с COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Регионы
12 октября 2020, 14:32

Сергеенко: качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам

Игорь Сергеенко во время открытия поликлиники
Игорь Сергеенко во время открытия поликлиники

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время открытия интегрированной поликлиники в микрорайоне Казимировка в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время открытия поликлиники
Во время открытия поликлиники
Новые скорые
Новые скорые
Новая поликлиника
Новая поликлиника

"Качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам. Медицинская помощь должна быть доступной, качественной и эффективной для всех. Поликлиника, которую открыли сегодня в Могилеве - это поликлиника настоящего и будущего. Такие поликлиники должны быть у нас везде. Все здесь сделано с учетом наработанного опыта системой здравоохранения нашей страны, - отметил Игорь Сергеенко. - Строительство поликлиники - воплощение в жизнь той социальной политики, которая проводится в нашем государстве. Осуществление этого проекта стало возможным благодаря инициативе руководства облисполкома, поддержки правительства, ряда организаций города Могилева, которые внесли свой финансовый вклад в строительство этого объекта".

Учреждение здравоохранения площадью 16 тыс. кв.м включает взрослую и детскую поликлиники и подстанцию скорой медицинской помощи. На подстанции будут работать 4 бригады. Во время торжественного мероприятия Могилевской станции скорой медицинской помощи подарили 12 новых автомобилей: 11 скорых и 1 реанимобиль. Всего в Могилеве работает 35 бригад скорых и 50 автомобилей.

Главный врач поликлиники Светлана Шупикова
Главный врач поликлиники Светлана Шупикова

В новое здание в Казимировке переехала Могилевская поликлиника №3. Теперь здесь будут обслуживаться около 32 тыс. человек, из которых почти 10 тыс. - дети. Мощность поликлиники составит 850 посещений в смену, из которых 250 приходится на детскую поликлинику.

Для пациентов будут работать два отделения врачей общей практики, рентгенологическое и стоматологическое отделения. Кроме того, в новой поликлинике разместились отделения реабилитации с водолечебницей и кабинетом спелеолечения, а также профилактики и женской консультации. Детское отделение будет четко разделено по обслуживанию детей с лечебной и профилактической целью. В работу учреждения первым в области будет внедрен комплекс "Умная поликлиника". Для людей с ограниченными физическими возможностями обеспечена безбарьерная среда.

Дмитрий Пиневич во время открытия поликлиники
Дмитрий Пиневич во время открытия поликлиники

"Именно на поликлиники приходится 80% обращений к системе организации медицинской помощи. Потому в современных поликлиниках должно быть сконцентрировано максимальное количество оказываемых услуг. И мы видим это сегодня на примере новой поликлиники в Могилеве. Здесь работают врачи общей практики, есть отделение для детей. Здесь будут вести пациентов от рождения и до золотого возраста. Мощное оснащение дневных стационаров, принятие новых нормативных документов поможет перенаправить пациентов, которым необходимо стационарное лечение в поликлиники, - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. - Система "Умная поликлиника", интегрированные электронные медицинские карты, электронные рецепты - новая поликлиника в Могилеве обеспечена самыми современными информационными технологиями".

По словам местной жительницы и многодетной мамы Елены Бондовской, появление поликлиники в микрорайоне - важное событие для всех жителей района. "В нашем районе очень нужна была поликлиника - район новый, большой. Здесь живет много семей с детьми, как многодетные так и нет. По своему примеру могу сказать, что раньше с детьми приходилось ездить практически в другой конец города, чтобы попасть на прием к врачу. Теперь наша жизнь станет проще - современная поликлиника появилась рядом с домом. И что важно - сюда будут ходить и взрослые, и дети. Хочется сказать большое спасибо за такой нужный подарок", - отметила женщина.

Строительство поликлиники шло меньше года. Общая стоимость проекта составила более Br47 млн. Заказчиком по объекту выступило КУП "Могилевское областное управление капитальным строительством", проектировщик - ОАО "Институт Могилевгражданпроект", подрядчик - ОАО "Строительный трест №12".

"В этой работе помогло решение нашего Президента - он обозначил модель финансирования этого объекта. Успешные предприятия города и области оказали спонсорскую помощь - они безвозмездно передали для строительства 1,25% от выручки. За эти деньги мы смогли решить многие вопросы жителей нашей области: модернизируем медицинские учреждения области, построили поликлинику в Казимировке, роддом в Могилеве, больницу в Осиповичах, продолжаем строительство кардиохирургического комплекса Могилевской областной больницы", - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилев поликлиники Сергеенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Кухарев вручил орден Матери 43 многодетным жительницам Минска
Фото из архива Гродненская таможня увеличила в 2 раза показатель по оформленным в авторежиме экспортным товарам
Фото из архива Расходы на содержание дорог вокруг Минска планируется оптимизировать
Фото из архива Российский инвестор направил более $1,5 млн на проект по деревообработке в Чашникском районе
Фото из архива Электронная ярмарка вакансий для столичной молодежи пройдет 15 октября
Фото из архива Хозяйства Витебской области убрали более половины площадей кукурузы
Главное
Во время доклада Лукашенко поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс
Гармония родительства и карьеры, качество жизни - Минтруда о мерах поддержки семей в новой пятилетке
Сергеенко: качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам
В "Вильнюсе" раскуплено более 200 квартир! Успейте за своей – от 2 500 рублей за метр! В рассрочку и кредит!
Топ-новости
Лукашенко и Рахмон обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, ситуацию в регионе и COVID-19
ЕФСР одобрил предоставление Беларуси кредита в $500 млн
Предложения по изменению налогового законодательства будут подготовлены за 6-8 месяцев
Учение с миротворцами ОДКБ стартовало в Витебском районе
Гаспарян: мы не видим от белорусской оппозиции даже попытки политической субъектности процесса
В Беларуси начал действовать стандарт для борьбы со взяточничеством
Казакевич: правоохранители не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять боевое оружие
Сев озимых зерновых завершается в Беларуси
В Беларуси в середине недели похолодает
Беларусь презентовала торговый и экономический потенциал в турецкой провинции Эскишехир
Ордена Матери, подарки, консультации, конкурсы - Минтруда рассказало о мероприятиях Недели матери
Младенческая смертность в Беларуси ниже, чем в Великобритании, Польше и США
В Беларуси выздоровели и выписаны 77 423 пациента с COVID-19
Порядок уплаты госпошлины при обращении в суды изменится с 2021 года
Бесплатную правовую консультацию 14 октября можно получить дистанционно
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.