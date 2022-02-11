Сергеенко: Могилевская область развивается динамично, но экономический потенциал необходимо наращивать

11 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область развивается динамично, но экономический потенциал необходимо наращивать. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время заседания по подведению итогов социально-экономического развития и исполнения бюджета Могилевской области за 2021 год, передает БЕЛТА.

"В декабре прошлого года, проводя встречу с активом Могилевской области при назначении нового руководителя региона, глава государства отметил: регион не должен плестись в хвосте, - напомнил Игорь Сергеенко. - Эти слова Президента - ориентир для всей вертикали власти, промышленников и хозяйственников по развитию Могилевской области. Сегодня были высказаны и критические замечания со стороны председателя облисполкома, проведен подробный анализ различных сфер жизнедеятельности области - промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. Зарплата в Могилевской области, к сожалению, одна из самых низких в стране. Уровень благосостояния необходимо поднимать. А чтобы поднимать и развивать социальную сферу, необходимо поднимать экономику".

Игорь Сергеенко подчеркнул, что на заседании облисполкома дана самая объективная оценка развитию региона. "Могилевская область развивается динамично, но экономический потенциал необходимо наращивать, - подчеркнул он. - Есть проблемы, над которыми необходимо работать - например, в сельском хозяйстве".

Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко отметил, что в 2021 году регион развивался в непростых, связанных с санкционным давлением и эпидемиологическими ограничениями условиях. "В социально-экономическом развитии области отмечена определенная положительная динамика в отдельных направлениях, - сказал он. - Выполнены два из четырех целевых показателей: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (рост 113,5% при задании 107,6%) и совокупные поступления доходов консолидированного бюджета области (117,8% при задании 107,9%). Кроме того, выполнены задания по экспорту товаров, услуг, розничному товарообороту, энергосбережению. Промышленным комплексом обеспечен рост объемов производства, снижение запасов готовой продукции. Однако не достигнуты целевые параметры по инвестициям в основной капитал, росту валового регионального продукта. Это связано со снижением показателей в сельском хозяйстве - 96,7% и строительной отрасли - 95,1%".

В числе основных причин снижения объемов производства в сельском хозяйстве губернатор назвал сложные погодные условия, оказавшие неблагоприятное воздействие на формирование урожая, и валовый сбор продукции растениеводства, а также несоблюдение технических регламентов в животноводстве. В свою очередь, снижение объемов строительно-монтажных работ связано главным образом с невыполнением задания по вводу жилья.

Анатолий Исаченко обратился к председателям городских и районных исполнительных комитетов. Он подчеркнул, что от того, как регионы сработают сейчас, будет зависеть результат работы всего года и всей области. В числе перспективных задач - безусловное выполнение задания по вводу жилья, своевременное и в полном объеме освоение средств государственной и областной инвестиционных программ.

"Промышленному комплексу необходимо продолжить работу по наращиванию объемов производства, усилению позиций на традиционных и освоению перспективных рынков сбыта, - подчеркнул Анатолий Исаченко. - Для выполнения задачи по росту инвестиций надо продолжить работу в рамках нового инвестиционного цикла, взять на жесткий контроль реализацию инвестиционных проектов. Все должны четко понимать отдачу от каждого вложенного рубля и от этого выстраивать работу".

Как отметил председатель облисполкома, немаловажная роль должна отводиться дисциплине в расчетах между субъектами хозяйствования и с бюджетом: "Регионы области должны быть самодостаточными и зарабатывать на себя. А для этого необходима прибыльная работа организаций всех форм собственности без исключения. Что в свою очередь обеспечит наполняемость бюджета. Наша общая задача в текущем году - задействовать все имеющиеся резервы и обеспечить экономический рост области по всем показателям".

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар обратил внимание на то, что даже в сложных условиях, вызванных продолжающейся пандемией, а также протекционизмом со стороны ряда европейских государств, экономика Могилевской области по итогам 2021 года обеспечила рост. На сегодня это принципиальный момент. "Главным образом рост обеспечен за счет экспортных поставок: по итогам прошлого года наши предприятия экспортировали поставки на сумму $2,6 млрд - это исторический рекорд для Могилевской области, - сказал он. - При этом обеспечено положительное сальдо $1 млрд - это также исторический рекорд за время исторической независимости нашей страны. При этом обеспечен рост заработной платы, которая по итогам года составила Br1,156 тыс. На текущий год перед областью стоит задача продолжить развитие по всем направлениям реального сектора экономики".-0-

Фото Олега Фойницкого