Сергеенко на открытии мемориала партизанской славы "Усакино": память о прошлом - это связь с настоящим

5 августа, Кличевский район /Корр. БЕЛТА/. Память о прошлом - это связь с настоящим. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время открытия после реконструкции мемориального комплекса партизанской славы "Усакино" в Кличевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально в каждом населенном пункте Беларуси есть памятники, обелиски, братские могилы, которые напоминают нам о войне, увековечивают подвиги наших дедов и прадедов, - сказал Игорь Сергеенко. - Такие мемориалы - святые места для всех белорусов. Ведь память о прошлом - это связь с настоящим. Мы склоняем головы перед героями, которые отдали жизнь за нашу независимость и нашу победу, и благодаря им уверенно смотрим в будущее. Героический пример погибших дает нам силы для жизни".

Решение восстановить мемориальный комплекс партизанской славы "Усакино" принято в прошлом году после просьбы жителей Кличева провести реконструкцию. Мемориал был открыт в 1985 году, и за время его существования многое обветшало. Могилевский облисполком разработал комплексный план реконструкции, к восстановлению воинской святыни подключились строители и общественность. Сегодня мемориальный комплекс "Усакино", или, как его еще называют, музей партизанской славы под открытым небом, пережил свое второе рождение. Это значимая дата как для светлой памяти прошлых поколений, так и для патриотического воспитания современников.

"До войны во всем Кличевском районе насчитывалось 46 тыс. жителей, а во время сопротивления на территории партизанской зоны - 70 тыс., - подчеркнул глава Администрации. - Люди здесь жили, мужественно сражались и победили вопреки всему. Сложно представить, какими силами досталась им эта победа. Усакинские болота стали местом жизни и смерти наших соотечественников. Здесь воевали представители почти 70 национальностей - все вместе, плечом к плечу. Это особенно важно и символично в Год народного единства".-0-

Фото Олега Фойницкого