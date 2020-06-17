Сергеенко посетил промышленные предприятия и соцобъекты Бобруйска

17 июня, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня с рабочей поездкой посетил Бобруйск. В центре внимания было развитие социальной сферы и крупных промышленных предприятий города, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым объектом посещения стала Бобруйская городская детская больница, реконструкция которой находится на финальной стадии. Сейчас благоустраивается прилегающая территория, художники завершают внутреннюю отделку помещений.

"Необходимость реконструкции назревала давно - здание 1963 года постройки устарело. Работы здесь начались в декабре 2018 года. У нас получилась практически новая больница: изменилось расположение отделений, уменьшилось количество пациентов в одной палате. Обновлены инженерные сети, закуплены современное медицинское оборудование и мебель", - рассказала заместитель главврача по медицинской части Инна Воронова.

Рассчитана больница на 150 коек. Здесь будут функционировать четыре отделения. Три терапевтических для детей разного возраста - младенцев до года, которые будут поступать сюда на второй этап выхаживания, и от года до 18 лет. Еще одно отделение - реанимационное. Больница укомплектована кадрами: имеются все необходимые узкопрофильные специалисты.

Игорь Сергеенко во время посещения больницы отметил высокое качество выполнения работ и уют помещений. "Чувствуется, что здесь люди старались, работали с душой. Важно, чтобы детям было комфортно находиться в больнице, где им будут оказывать медицинскую помощь", - подчеркнул он.

На реконструкцию детской больницы в Бобруйске было затрачено Br10,8 млн. Финансировался проект из областного бюджета, был открыт благотворительный счет, оказана спонсорская помощь.

Также в Бобруйске глава Администрации Президента посетил мебельный цех и фанерный завод ОАО "ФанДОК".

По словам генерального директора предприятия Андрея Партянкова, внешние факторы осложнили работу завода, однако сейчас сбыт продукции приходит в норму. "Мы производим фанеру, корпусную мебель, пиломатериалы и другую продукцию. Большую часть выпускаемых изделий - 66% - составляет фанера. Из-за пандемии спрос на нее немного упал, но сейчас показатели постепенно начинают расти. Кроме того, за несколько последних месяцев вырос спрос на мебельную продукцию нашего производства, - отметил генеральный директор. - Наше предприятие единственное в Беларуси, которое поставляет фанеру в Великобританию. Мы наладили морские поставки - экспортируем в США, Канаду, Индию, Египет. Всего продукция реализуется в 36 стран. Продолжаем работу и над реализацией мебели нашего производства: 90% продукции поставляем на европейский рынок - в Германию, Данию, Болгарию и другие страны".

На предприятии Игорь Сергеенко встретился с коллективом мебельного цеха ОАО "ФанДОК". Работники интересовались поддержкой молодых семей, изменениями на рынке труда и развитием внутреннего туризма. Глава Администрации Президента подробно рассказал об экономической ситуации, которая сложилась в Беларуси и мире из-за коронавирусной инфекции, перспективах развития нашей страны и Бобруйска в частности.

"Еще около 10 лет назад у "ФанДОКа" имелись некоторые проблемы. Однако сейчас мы видим положительную динамику в развитии завода: появляются новые производства, идет поиск новых рынков сбыта. Важно, что в сложные времена, которые затронули весь мир, коллектив предприятия продолжает качественно выполнять свою работу", - отметил Игорь Сергеенко.

Следующим предприятием, с работой которого ознакомился глава Администрации Президента, стало ОАО "Белшина". Здесь реализуется первая очередь проекта по производству шин для самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью до 450 т.

"Каждый раз, приезжая в Бобруйск, я вижу, как меняется город. Я посетил сегодня ряд предприятий и социальных объектов. Город развивается и меняется, его облик становится лучше. Здесь проводятся мероприятия по поддержке населения и развитию социальной сферы: в ближайшее время заработает обновленная детская больница, продолжается застройка нового микрорайона, скоро начнется строительство нового детского сада. Крупные предприятия города продолжают стабильно работать даже в условиях, когда просели внешние рынки. Коллективы этих предприятий настроены оптимистично. Но есть некоторые вопросы, которые волнуют людей: здравоохранение, ситуация с пандемией, заработная плата и стабильность работы в непростых для всего мира условиях. Руководство города в состоянии дать ответы на вопросы жителей, оказать посильную помощь в решении проблем", - отметил Игорь Сергеенко после встречи с коллективом завода сверхкрупногабаритных шин.-0-

Фото Олега Фойницкого