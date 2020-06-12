12 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно. Он ознакомился с работой филиала "Молодечненские электрические сети" РУП "Минскэнерго" и ОАО "ЭНЭФ", а также встретился с коллективами предприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым пунктом маршрута стали Молодечненские электросети. Это крупное предприятие - более 1,3 тыс. трудоустроенных. Филиал обеспечивает жизнедеятельность четырех районов Минской области, удельный вес в электросистеме столичного региона составляет 15-17%. "Коллектив молодой - средний возраст около 40 лет, треть работающих имеет высшее образование. Люди, несмотря на проблемы и пандемию, уверенно работают, обеспечивают выполнение поставленных задач", - отметил глава Администрации Президента.

В частности, сейчас здесь строят электрокотельную на 40 МВт и подстанцию на 110 кВ. Как пояснил главный инженер Молодечненских электросетей Юрий Рогач, строительство таких объектов ведется для интеграции АЭС в белорусскую энергосистему. В частности, ввод электрокотельной позволит понизить себестоимость тепловой энергии и сэкономить газ. Оба объекта планируется достроить в текущем году.

Юрий Рогач

Директор филиала Павел Горудко добавил, что пандемия не помешала планам энергетиков: люди прислушались к рекомендациям медиков, все носят маски.

Также Игорь Сергеенко посетил "ЭНЭФ" - предприятие, которое производит электронные пускорегулирующие аппараты, источники питания для светодиодов, светодиодные модули и светильники, тепличное и транспортное освещение.

В связи с эпидситуацией для безопасности работников в помещениях установлены ультрафиолетовые установки, которые очищают воздух.

К слову, в нынешних условиях предприятие не только не снизило производство, а даже нарастило его. Как пояснила директор "ЭНЭФ" Наталья Голота, они уже много лет выпускают электронику для оборудования по обеззараживанию воды и воздуха - сейчас на ультрафиолет приходится 35-47% продукции. "Поэтому теперь коллективу приходится работать почти шесть с половиной дней в неделю. Зато темп роста за май составил 176% к маю 2019 года, а за 5 месяцев - 146% к аналогичному периоду минувшего года", - рассказала она.

Наталья Голота

Плюс предприятие сотрудничает с "Атлантом", МАЗом, "Штадлером". Поставляет освещение для белорусских автобусов, трамваем, вагонов метро, электронику для московских станций метрополитена. В целом на экспорт уходит около 90% продукции, больше всего в Россию и Германию.

Здесь трудоустроены более 200 человек, около 60% - женщины. Средняя зарплата превышает Br1,3 тыс.

Игорь Сергеенко положительно оценил работу предприятия. "Люди работают на подъеме. Коллектив полон планов, руководитель четко понимает свою задачу, нацелен на развитие. У таких предприятий есть будущее", - подчеркнул он.

Во время посещения Молодечненских электросетей и "ЭНЭФ" глава Администрации Президента встретился с их коллективами. Во время откровенного разговора он рассказал об эпидемиологической ситуации в стране, о работе систем здравоохранения и образования, о перспективах социально-экономического развития Беларуси в целом и Молодечно в частности.-0-

Фото Максима Гучека