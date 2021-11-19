Сергеенко: сельское хозяйство в последние годы стабильно демонстрирует успехи

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сельское хозяйство на протяжении последних лет стабильно демонстрирует успехи. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi-2021" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно наша страна в третье воскресенье ноября отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, - отметил Игорь Сергеенко. - В агропромышленной отрасли страны этот праздник отмечают 325 тыс. человек, и это мощная сила. Сегодня региональные "Дажынкi" проходят в Гомельской и Могилевской областях. Представленные подворья, презентации районов Могилевской области, несмотря на суровую погоду, показывают, что у людей сегодня хорошее настроение. Это действительно праздник не только села - он всенародный".

По словам главы Администрации Президента, сельскохозяйственная отрасль на протяжении последних лет стабильно обеспечивает продовольственную безопасность страны и серьезный экспортный потенциал. "По некоторым оценкам, по обеспечению продовольственной безопасности мы занимаем 23-е место среди 113 стран по результатам прошлого года, - сказал Игорь Сергеенко. - Также Беларусь входит в тройку экспортеров отдельных видов молочной продукции и в пятерку мировых производителей молочной продукции. Это серьезный показатель. По говядине мы занимаем девятое место. Если сравнивать эти достижения с тем периодом, когда мы проходили становление как республика, то превзошли уровень по отдельным сельхозкультурам в сотни раз".

"Сегодня на смену приходят высокие технологии и высокопроизводительная техника, но всегда и везде главным остается человек-труженик, - продолжил Игорь Сергеенко. - И будущее не только за технологиями, а за теми людьми, которые работают в отрасли. Мы видим, какая толковая молодежь учится в профессионально-технических учебных заведениях и лицеях. И эти люди придут завтра работать в хозяйствах".

Глава Администрации Президента поздравил тружеников сельского хозяйства с профессиональным праздником и пожелал им новых производственных успехов. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес победителей трудовых соревнований и ветеранов отрасли.-0-

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