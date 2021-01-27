Сергеенко: в основе социально-экономической политики Беларуси лежат интересы обычных людей

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В основе социально-экономической политики Беларуси лежат интересы обычных людей. Таким мнением с корреспондентами поделился глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время областного собрания участников VI Всебелорусского народного собрания, которое прошло сегодня во Дворце культуры области в Могилеве.

"После VI Всебелорусского народного собрания жизнь белорусов однозначно изменится. Она станет лучше и качественнее. Потому что в основу всей социально-экономической политики нашей страны положен интерес простого человека. Это вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, развития интеллектуальных возможностей и доходов. Подготовленная программа, основные моменты которой были презентованы сегодня, - всеобъемлющая. И сегодня представители центрального аппарата власти проинформировали собравшихся об основных перспективах развития Могилевской области и страны в целом, - отметил Игорь Сергеенко. - Этому региону есть чем гордиться, успехи внушают оптимизм. Могилевщина в последние годы демонстрирует серьезные достижения и в экономике, и в здравоохранении, сельском хозяйстве, в укреплении материально-технической базы. Сегодня речь шла и о сохранении общечеловеческих и исторических ценностей, о важности сохранения единства в обществе, о том, как дальше развивать общественно-политическую систему нашей страны.

Выступали люди разных профессий: от руководителей крупных предприятий и депутатов до обычных тружеников села. Вносились конкретные предложения, которые требуют решения на центральном уровне, ряд вопросов можно решить на уровне региона и облисполкома. В целом, у нас получился насыщенный, конструктивный и патриотичный разговор.

Могилевскую область на масштабном мероприятии будут представлять 310 делегатов. "Несмотря на то, что последний год пятилетки выдался сложным и порой непредсказуемым в условиях мировой пандемии, закрытия границ и неопределенности в динамике внешних рынков, основные отрасли реального сектора экономики Могилевской области характеризуются положительными тенденциями, которые позволили подойти к новой пятилетке с окрепшей экономикой и пониманием того, за счет каких направлений мы будем развиваться дальше. А по итогам отдельно 2020 года Могилевская область сработала с лучшим темпом роста среди всех регионов страны, - отметил во время выступления заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. - Буквально через две недели состоится важное событие в жизни нашей страны. На протяжении длительного времени у нас проходили диалоговые площадки, где обсуждались различные идеи и предложения для будущего развития страны, которые затронули все сферы жизни".

Всего по итогам диалоговых площадок, которые прошли в Могилевской области, в оргкомитет собрания поступило 270 предложений. "Целый ряд из этих предложений уже нашел свое отражение в программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, проект которой будет обсуждаться делегатами на Всебелорусском народном собрании. И наша с вами общая задача, чтобы все эти механизмы, заложенные в Программе, были действительно реализованы, а не остались только на бумаге", - отметил Руслан Страхар.

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Фото Олега Фойницкого