Сергеенко: в жизни каждого человека самые приятные воспоминания связаны со школой

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жизни каждого человека самые приятные воспоминания связаны со школой, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время торжественной церемонии открытия школы-новостройки №52 в минском микрорайоне Каменная Горка-3, передает корреспондент БЕЛТА.

"День знаний - это особый день. В жизни каждого человека самые приятные воспоминания связаны со школой. Сколько бы лет ему ни было. Сегодня в вашем микрорайоне праздник особый - открывается новая школа, - сказал Игорь Сергеенко. - Каменная Горка динамично развивается. Только в последние годы открыто 10 дошкольных учреждений и 5 школ. А сегодня у нас в стране открываются 4 новые школы, 83 - капитально отремонтированы".

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