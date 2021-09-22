Сергей Левкович: "Минская область производит четверть всей продукции сельского хозяйства страны"

Над тем, как сделать отдачу с каждого гектара земли максимальной, изо дня в день работают аграрии Минской области. Находятся ли земли региона по-прежнему в зоне рискованного земледелия, как удается получать хороший урожай в районах с бедными почвами, идут ли на село инвестиции и сколько зарабатывают местные фермеры? Об этом и не только рассказывает первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Сергей Левкович. Разговор начали с ответа на последний вопрос.

Будем с хлебом

Безусловно, сельское хозяйство зависит от погоды. Из-за холодной весны и аномально жаркого лета мы недобрали более 300 тыс. тонн зерна к уровню прошлого года. Но урожай есть – во многом благодаря тому, что технически по внесению удобрений и защите растений мы сработали не хуже, чем в 2020-м.

Сейчас заготавливаем корма. Продолжаем работать над обеспечением зерном нашего животноводства. Совокупный объем зерна, в том числе кукурузы на зерно, которую нам еще предстоит заготовить, позволит птицефабрикам, свиноводческим комплексам и животноводческим фермам, где содержат крупный рогаты скот, круглый год без проблем производить продукцию в запланированных количествах.

Госзаказ уже выполнен на 100%: хлебозаводы обеспечены зерном, а это значит, что хлеб и мука будут в магазинах. Думаю, на эти товары ощутимых изменений цен не произойдет, так как стоимость зерна в этом году чуть выше, чем в прошлом.

Мяса также достаточно. Поголовье птиц и скота сокращать не планируем. Не уменьшая объемов молока и мяса говядины, стараемся получать продукцию с максимально высокой рентабельностью.

Конечно, об итогах 2021 года говорить пока рано, но мы уже видим, что по ряду позиций сработали неплохо. Например, намолочено 250 тыс. тонн рапса, его рентабельность по целому ряду сельхозорганизаций составила 40% и выше.

Контрасты зоны рискованного земледелия

С учетом всех природно-климатических условий контраст в условиях работы у сельхозорганизаций очень большой. К тому же стоит учитывать разницу в плодородии почв: максимальная балльность пашни по области – более 40, минимальная – менее 20. В Мядельском, Березинском, Любанском, Стародорожском районах земли одни из самых бедных. Более плодородные – в Минском, Несвижском и Клецком районах. Хотя в последнем регионе встречаются разные земли: те, что ближе к Несвижскому району, имеют более высокую балльность, а прилегающие к Ганцевичскому – низкий, всего 20-24. Но мы стараемся выстроить работу так, чтобы агрохозяйства могли показывать хорошие результаты, независимо от уровня плодородия почвы.

Вторая проблема – контурность полей. Их площадь в хозяйствах, которые расположены ближе к северной части, бывает и менее 5 га. Если прибавить сюда еще фактор бедности почв, то становится очевидно: на некоторых земельных участках заниматься сельским хозяйством нет смысла. Мы рассматриваем разные варианты действий в таких случаях. Главное здесь – определить для хозяйства специализацию.

Если почвы бедны...

Да, растениеводством заниматься можно везде, даже на почвах с низкой балльностью. Но в таких случаях оно потребует более высоких затрат. Поэтому хозяйствам, у которых в распоряжении бедные почвы, мы рекомендуем обратить внимание на животноводство. Хотя у нас в области есть примеры предприятий, которые достигли прекрасных результатов в растениеводстве, работая не на самых богатых почвах. Некоторые из них занимаются выращиванием и продажей семян, имеющих на рынке более высокую стоимость, чем продовольственное либо фуражное зерно. Это ОАО "Старица агро", КСУП "Экспериментальная база "Натальевск", Червенского района, СКА "Лагойский" – филиал РУП "Беларусьнефть".

Кстати, хорошая урожайность не всегда дает высокий уровень рентабельности. Даже районы с традиционно сильным сельским хозяйством несут существенные затраты, чтобы добиться высоких урожаев. Строгое соблюдение технологии требует применения дорогих удобрений, семян. Недешево обходится и защита растений. Но самое главное – грамотно распорядиться полученной продукцией. Нужно выращивать то, что будет востребовано на рынке. Сейчас практически любая из возделываемых на Минщине культур – зерновые, рапс, кукуруза, сахарная свекла, картофель – приносит неплохой заработок.

Царица полей возвращается

Кукурузе с каждым годом уделяем все больше внимания. В 2021-м в области было засеяно 258 тыс. га кукурузы. В следующем планируем выйти на 300 тыс. га, из которых не менее 100 тыс. собираемся убирать на зерно. Это универсальная кормовая культура, которую можно использовать в приготовлении разных типов кормов. Зерно кукурузы – одно из самых стратегически важных направлений растениеводства. Оно востребовано при производстве многих видов животноводческой продукции, и аграрии зарабатывают неплохие деньги, продавая его птицефабрикам и свиноводческим комплексам.

Тренд на говядину

Минская область производит четверть всей продукции сельского хозяйства страны. В текущем году планируем получить более 2 млн. тонн молока. Есть у нас и мясные породы скота. Все это продается как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Мы отмечаем рост спроса на говядину на внутреннем рынке, хотя белорусы традиционно отдают предпочтение птице, свинине. На внешнем рынке работаем над увеличением роста продаж говядины в Китайскую Народную Республику. Наша продукция там имеет спрос. Жители Поднебесной готовы платить за нее хорошие деньги.

Ферма класса "эконом"

Перспективу развития животноводства видим в строительстве молочно-товарных комплексов с минимальной стоимостью скотомест. Используем существующие фермы, реконструируем их, переводим их на содержание молодняка. Рядом создаем новые – с современными технологичными условиями, закупаем традиционные доильные отечественные установки. Для экономии средств используем существующие коммуникации. Для строительства ферм стараемся привлекать финансы из разных источников, не исключая программы поддержки сельхозпредприятий, а также Указа Президента №146, позволяющего рассчитывать на поддержку государства при закупке доильного оборудования.

Кто зарабатывает на картофеле

В Минской области только сельхозорганизации выращивают картофель на площадях в 7,5 тыс. га. В частном секторе площадь посадки еще больше!

Для ее производства требуется целый арсенал техники, современные хранилища. Картофель, как и с зерно, нужно продавать не во время уборки. В августе он имеет одну цену, а к концу года – уже другую, более выгодную. Выигрывают картофелеводы, которые имеют возможность сохранить урожай. При этом мы зависим от рынка ближайших соседей. В засушливые периоды там повышается экспортная цена, которая автоматически стимулирует рост цен в Беларуси.

В области есть ряд сельхозпредприятий, специализирующихся на выращивании картофеля: ОАО "Крутогорье-Петковичи" Дзержинского района, ОАО "Старица -Агро" Копыльского района, КСУП "Экспериментальная база "Натальевск", КФХ "Цнянские экопродукты" Логойского района, КФХ "Сула" Столбцовского района и другие. Мы им всячески содействуем, если обращаются за помощью.

Аграрии vs переработчики

Баланс между интересами аграриев и переработчиков стараемся соблюдать. У вторых нет цели максимально генерировать прибыль, их задача – обслуживать свои финансовые обязательства и работать с рентабельностью, которая дает возможность своевременно модернизировать производство.

Наша задача – максимально поднимать закупочные цены на продукцию, которую производят аграрии.

Мы видим, что уровень заработной платы аграриев несколько ниже, чем на перерабатывающих предприятиях. Для того чтобы сельское хозяйство стабильно развивалось, в этой отрасли нужно платить достойно – не меньше, чем на промышленных предприятиях. Средняя зарплата за 7 месяцев в сельхозотрасли на Минщине составила 1077 рублей (+12% у к уровню 2020 года). Хочется, чтобы она демонстрировала еще большие темпы роста, мы делаем для этого все возможное.

Условия труда

В аграрном секторе Минской области работает более 54 тыс. человек. Очень важно, чтобы руководители сельхозорганизаций создали для них комфортные условия труда. У механизатора, например, в тракторе должен быть кондиционер, кабина – герметичная, способная защитить от шума и пыли. Пусть в сельском хозяйстве нет выходных – тем же животноводческим фермам требуется работать непрерывно, тем не менее людям нужно отдыхать. Доярка не должна трудиться по 12 часов в сутки, но при этом иметь хорошую зарплату.

Когда я приезжаю в хозяйство, всегда интересуюсь: как работают люди, когда им выпадают выходные?

Инвесторы – свои!

В области более 700 фермерских хозяйств, у них в аренде от 20 до нескольких тысяч гектар земельных угодий. Сфера фермерских интересов – в основном растениеводство. В целом работают неплохо, на высоком уровне и по-хозяйски, считая собственные деньги. У многих получается даже лучше, чем у некоторых сельхозорганизаций. Наибольших результатов достигли крестьянское хозяйство "Олимп-агро" (глава Юрий Лойко, Узденский район), крестьянское хозяйство Игоря Пакуша (Молодечненский район), ООО "Велес-Мит" Молодечненского района. Последний инвестор, который недавно приобрел уже второе хозяйство, поражает результатами, полученными за короткий промежуток времени. Основа его успеха – отличные кадры, в первую очередь ветеринары, агрономы, эффективные управленцы.

Фермерам, которые хорошо зарекомендовали себя, стараемся помогать по максимуму. Ведь труд на земле – тяжелейший! Что фермеры просят? В основном землю под Минском. Многие хотят жить и работать возле столицы. Но в области немало районов, которые были бы рады фермерам и инвесторам в сферу сельского хозяйства!

Тамара МАРКИНА