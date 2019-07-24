Серия ярмарок экопродукции стартует в Минске 25 июля

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская ярмарка экопродуктов "Кошык" пройдет в Минске 25 июля и даст старт серии таких мероприятий, сообщили БЕЛТА в КУП "Молодежная социальная служба".
С 12.00 до 21.00 во внутреннем дворике Молодежной социальной службы на ул. Чапаева свою продукцию на любой вкус предложат владельцы личных подсобных хозяйств и агроусадеб Беларуси, их представители.
"Этот социальный проект финансируется ПРООН, он направлен на поддержание предпринимательства в отдаленных регионах. Поэтому участие в ярмарке для производителей бесплатное, мы просто предоставляем им площадку для того, чтобы они могли продать свою натуральную продукцию", - пояснили организаторы.
Покупателям же экомаркет предоставит шанс познакомиться с настоящей органической и экологически чистой продукцией (традиционные овощи, фиточаи, кондитерские изделия, сувениры, косметика и многое другое) и выбрать понравившиеся товары.
Кроме того, в программе кулинарные мастер-классы, зоны развлечений для детей и взрослых, хорошая музыка.
Ярмарка "Кошык" будет проходить каждые две недели по четвергам начиная с 25 июля по 31 октября.-0-
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