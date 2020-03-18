Серийного дачного вора задержали в Гродненском районе

18 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Милиция задержала подозреваемого в кражах как минимум из девяти дачных домиков, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Кражи на территории Гродненского района происходили в феврале-марте текущего года. Злоумышленник проникал в помещения, повреждая оконные рамы. Из домов исчезало все, что представляет хоть какую-то ценность. По почерку совершения преступлений сыщики предположили, что действует одно и то же лицо.

"По имевшейся информации к кражам мог быть причастен 50-летний мужчина. В конце прошлого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений", - рассказали в милиции.

Во время обыска по его месту жительства были обнаружены похищенные из дачных домов вещи. Поведению мужчины дается правовая оценка.-0-