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10 марта 2021, 08:38

Серию мини-интервью с горожанками проведут представители БРСМ в Светлогорске

Фото из архива
Фото из архива

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Серию мини-интервью с горожанками проведут представители Белорусского республиканского союза молодежи в Светлогорске, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Светлогорского райкома БРСМ Наталья Жизневская.

Это совместный проект членов БРСМ и районной газеты "Светлагорскiя навiны". Ребята давно сотрудничают с изданием и входят в состав молодежной редакции New Fishki. "Важно, чтобы женщины чувствовали внимание к себе не только один день в году. Поэтому мы решили продлить для них праздник", - рассказала Наталья Жизневская. Ребята попытаются узнать, чего же хотят женщины. Они расспросят героинь будущей публикации о планах на год, сокровенных мечтах, кулинарных фишках и лайфхаках. Расширенный блиц-опрос будет размещен на страницах районки.

Накануне женского дня активисты БРСМ креативно поздравили женщин райцентра. Их пригласили в специально украшенный по этому случаю "Поздравительный экспресс".

На праздничном автобусе жительницы Светлогорска совершили небольшое турне по городу в компании активистов БРСМ. В пути были музыкальные поздравления, конкурсы с призами, яркими эмоциями. Песни под гитару, комплименты, шутки - ребята подарили своим пассажиркам прекрасное весеннее настроение.

Как заверила Наталья Жизневская, райком планирует еще много разнообразных проектов.-0-

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