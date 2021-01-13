Сертификат на 5 тыс. евро передали Кормянской больнице австрийские партнеры

13 января, Корма /Корр. БЕЛТА/. Оказание помощи Кормянской центральной районной больнице, сотрудничество по развитию льнозавода, оздоровление детей из района в Австрии - эти и другие вопросы обсуждали сегодня руководство Кормянского района и Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер, сообщила журналистам по итогам встречи заместитель председателя Кормянского райисполкома Наталья Сидорова, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат передала центральной районной больнице сертификат на 5 тыс. евро. "Более пяти лет дети из Кормянского района выезжают на оздоровление в Австрию. Возглавляет фонд в этой стране Мария Хетцер. В прошлом году из-за пандемии планы не удалось реализовать, поэтому Мария решила помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мы определили перечень, и руководитель фонда оказала содействие в помощи ЦРБ через посла Австрии в Беларуси", - рассказала Наталья Сидорова.

Средства направят на укрепление материально-технической базы учреждения. "Будут закуплены блок подачи кислорода, бесконтактные термометры, рециркуляторы воздуха, передвижные бактерицидные облучатели, средства индивидуальной защиты", - перечислила исполняющий обязанности главврача ЦРБ - заместитель главного врача по медицинской части Тамара Бисюкова. Она отметила, что для борьбы с коронавирусной инфекцией за счет государственных средств приобрели средства индивидуальной защиты, получены блоки подачи медицинских газов. В первую волну для больных COVID-19 было перепрофилировано 45 коек, во вторую добавили еще 16. В настоящее время часть возвращена в обычный режим работы. Всего ЦРБ рассчитана на 108 мест, из них лечебных коек 98, еще 10 - койки сестринского ухода.

На сегодняшней встрече стороны обсудили также перспективы оздоровления детей района в Австрии.

Прозвучали и предложения по сотрудничеству для развития местного льнозавода. "Мы высказали несколько направлений. Во-первых, это производство льнопеллет для конюшен, что позволило бы развивать экспорт. Во-вторых, выпуск упаковочных льняных веревок. Актуальны также котолен (хлопок и лен), льняная пыль, которую можно использовать как удобрение для цветов", - отметила Наталья Сидорова.

Еще одна тема беседы с дипломатом - 35-летие аварии на Чернобыльской АЭС. Алоизии Вергеттер передали приглашение на мероприятия, посвященные годовщине трагедии.-0-