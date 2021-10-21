Серую неясыть впервые отловили на станции кольцевания "Ясельда"

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Серую неясыть впервые отловили на станции кольцевания птиц "Ясельда" в республиканском биологическом заказнике "Споровский", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор заказника Вадим Протасевич.

Ночная птица из семейства совиных стала сотым видом, отловленным на станции. В один день с серой неясытью в сети орнитологов также попали ее сородичи - ушастая сова и занесенная в Красную книгу сова болотная.

По словам старшего научного сотрудника Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Дмитрия Журавлева, этот год для станции кольцевания "Ясельда" выдался рекордным. В один из дней они отловили 270 птиц, а всего с начала года - примерно 3,6 тыс. пернатых. Это самое большое количество за все четыре года существования станции. Беспрецедентным обещает стать нынешний год и по разнообразию отловленных видов.

"В этом году мы поймали очень много славок, особенно черноголовых, - в полтора раза больше, чем за все годы. С другой стороны, других видов, той же тростниковой овсянки, отлавливаем гораздо меньше. Для нас, ученых, это очень интересно. Одна из целей станции кольцевания - отслеживать особенности миграции видов птиц. Но чтобы делать какие-то выводы, мониторинг надо вести лет десять", - отметил Дмитрий Журавлев.

Станция кольцевания "Ясельда" открыта в заказнике "Споровский" четыре года назад. Главный интерес для ученых представляла вертлявая камышевка - самая редкая в Европе певчая птица. Массив здешних низинных болот является одним из крупнейших мест обитания этого глобально угрожаемого вида. Эту птичку орнитологи кольцуют специальными синими колечками, которые можно рассмотреть через объектив фотоаппарата.

"Со временем выяснилось, что здесь достаточно хорошая миграция и других видов. Наши предварительные, первичные данные показывают, что очень много птиц возвращается сюда. Соответственно можно подразумевать, что болото для них - важное место гнездования. Мы здесь достаточно много ловим птиц, окольцованных в других странах - Финляндии, Франции, Бельгии, Венгрии", - дополнил сотрудник НПЦ Максим Колосков.

Обычно орнитологи приезжают в "Споровский" раз в месяц на 3-7 дней. В следующем месяце они уже планируют закрывать осенний сезон. Всего за четыре года на станции "Ясельда" окольцовано около 10 тыс. птиц.-0-

Фото заказника "Споровский"