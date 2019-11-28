28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис безналичной оплаты проезда в наземном транспорте Минска заработает в 2020 году, сообщила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская на Минском транспортном форуме. Об этом БЕЛТА проинформировали в коммуникационном агентстве PR Vision.

Технологию успешно протестировали на шестом трамвайном маршруте, который связывает Серебрянку и Зеленый Луг. Каждый день таким образом осуществляются тысячи поездок.

"Тестирование позволило максимально подготовиться к масштабному запуску системы оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Заодно мы убедились, что технология пользуется большим спросом у пассажиров. Мы готовы к следующему шагу уже в 2020 году. Нет сомнений, что для жителей Минска это будет долгожданным событием", - отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка.

Платить бесконтактной картой любого банка можно будет в автобусах, троллейбусах и трамваях. Стоимость проезда останется такой же, как и при покупке бумажного билета.

Сервис поддерживает платежные системы Visa, Mastercard и Белкарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом. Также для расчетов подойдут смартфон, умные часы и другие устройствами с поддержкой технологии NFC.

Для оплаты нужно поднести карточку к валидатору на поручне, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Изучить историю поездок и расходов, уточнить статус банковской карты и получить электронный карт-чек можно в личном кабинете пассажира на сайте системы Paybycard.

Кроме того, в 2020 году в столице могут появиться виртуальные проездные. Их предлагается оформлять на нужное число поездок. Еще одно новшество - скидки для пассажиров.

Вслед за Минском технологию могут запустить и в регионах. БПС-Сбербанк уже ведет переговоры с операторами пассажирских перевозок.

Сервис успешно работает в минском метро и поездах городских линий. Пассажиры железной дороги только в октябре приобрели таким способом на 50% больше поездок, чем в сентябре. Всего же банковскими карточками каждый месяц оплачивается около 2 млн поездок на разных видах общественного транспорта.

Пилотный проект на наземном транспорте БПС-Сбербанк реализует вместе с ГП "Минсктранс" и IBA Group.-0-