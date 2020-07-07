Сервис поиска профессиональных сиделок может появиться в Минске в 2021 году

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис поиска профессиональных сиделок "Заботкин" может появиться в Минске в начале 2021 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила автор проекта врач Виктория Лукашова.

Идея помочь пожилым жителям столицы появилась примерно год назад. "Я работаю на скорой уже четвертый год. Видела, как живут пожилые люди, и меня это всегда волновало. Может, если бы я не была в медицине, я бы знала меньше и эта проблема бы меня не заботила, но вышло так. Год назад я пришла в Школу социального предпринимательства с идеей построить частный дом престарелых. Задумка понравилась организаторам, меня взяли в обучение, какое-то время проект развивался. Потом наткнулась на конкурс Social Weekend. Подалась сразу с двумя идеями - созданием частного дома престарелых и сервиса поиска сиделок. По ходу поняла, что с домом престарелых больше нюансов, а сервис более простой в исполнении. Так остановилась на нем", - рассказала Виктория Лукашова.

По ее словам, сервис будет работать в формате интернет-платформы. Все будет автоматизировано: человек оставляет заявку на сайте, менеджер связывается с ним по телефону, они определяются с сиделкой, далее составляется индивидуальный план ухода за человеком и начинается оказание услуг.

Правда, с тем, как будут выбирать сиделку, пока не определились. "Есть несколько вариантов, - объяснила автор проекта. - Возможно, на сайте будут собраны небольшие видеорезюме или описания от каждой сиделки, и человек сам сможет выбрать того, кто ему нравится. Может, сиделка будет определяться в зависимости от места жительства: будет задан район обслуживания, чтобы сиделке из Уручья, например, не пришлось ездить в Каменную Горку. Посмотрим".

Главное преимущество платформы в том, что все сиделки будут обучены по зарубежным стандартам. "За рубежом это обычная практика, когда сиделка имеет минимальное образование: в течение 3-5 дней они проходят курсы и становятся специалистами по долговременному уходу. Наши сиделки говорят, что у них, например, 8 лет работы. Понятно, что опыт есть, что какие-то вещи они могут знать лучше меня, человека с медицинским образованием. Но есть стандарты, протоколы обучения, тот минимум, который они должны знать. В частности, это все, что касается эргономики: как перетаскивать больных и не сломать спину себе", - отметила Виктория Лукашова.

Сначала будет создан сайт. "Написать" платформу согласилась одна девушка-программист на волонтерских началах. Далее автор проекта пройдет обучение в Москве, чтобы учить белорусских сиделок. Курсы организованы на базе гериатрического центра в российской столице. План обучения у Виктории Лукашовой уже есть, осталось только посмотреть, как профессиональное обучение организовано на практике. По возвращении планируется оформить юрлицо и начать набор сиделок сначала на обучение, потом на регистрацию на платформе. Возможно, сиделки сами найдут центр и подадут заявку. На некоторых будет выходить сама автор инициативы.

Поначалу Виктория Лукашова рассчитывает справляться своими силами - и с обучением сиделок, и с менеджерской работой платформы. Если сил не будет хватать, привлечет других менеджеров. Платформа будет работать как кадровое агентство и брать себе процент от заказа: за помощь в поиске сиделки будет платить заказчик.

Виктория Лукашова со своей идеей стала одним из победителей 15-го сезона конкурса Social Weekend, выиграла годовой хостинг от hoster.by и до 15 часов юридических консультаций по любым вопросам. По словам автора, это очень нужные призы. "Покупка домена пусть и не дорогостоящая, но ощутимая. Юрподдержка очень важна: есть много вопросов, над которыми надо работать, которые надо прописывать, чтобы все было максимально прозрачно и открыто", - отметила она.

Плюс после конкурса помощь предложила и одна из столичных клининговых компаний. "Она готова полностью взять на себя техническое обеспечение, инвестировать в рекламу и маркетинг. Будем разговаривать, на каких условиях они предлагают свои услуги. Посмотрим, выгодно ли нам. С учетом поддержки, надеюсь, зимой сможем запуститься. С нового года, думаю, получится оформиться как юрлицо и начать рекламироваться в интернете, а также в больницах, поликлиниках, аптеках", - заключила минчанка.

Напомним, конкурс Social Weekend организован фондом "Добра" и проводится уже 7 лет. За это время в нем участвовали более 3,5 тыс. уникальных идей. В этот раз в финал вышли 17 проектов. Мероприятие прошло в прямом эфире 2 июля, призовой фонд превысил Br100 тыс.-0-