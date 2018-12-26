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"Серволюкс Агро" ввело в строй новый производственный комплекс в Могилевском районе

Регионы 26.12.2018 | 20:09
На птицеводческом комплексе ЗАО "Серволюкс Агро"
На птицеводческом комплексе ЗАО "Серволюкс Агро"

26 декабря, Могилевский район /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ЗАО "Серволюкс Агро" (входит в группу компаний СЗАО "Серволюкс") ввело в эксплуатацию производственный комплекс по выращиванию цыплят-бройлеров мощностью 12 тыс. т мяса птицы в год. Это уже третья производственная площадка компании в Могилевском районе. В торжественной церемонии открытия сегодня приняли участие председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, передает корреспондент БЕЛТА.

Бройлерный цех №3
Бройлерный цех №3

Ленточку перерезают председатель Могилевского райисполкома Анатолий Дутько, помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, председатель совета директоров СЗАО "Серволюкс" Евгений Баскин и председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский
Ленточку перерезают председатель Могилевского райисполкома Анатолий Дутько, помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, председатель совета директоров СЗАО "Серволюкс" Евгений Баскин и председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский

Новый комплекс в деревне Новоселки состоит из 10 птичников клеточного содержания общей вместимостью 90 тыс. голов цыплят каждый. С учетом всех производственных помещений проектная мощность предприятия теперь увеличится до 100 тыс. т мяса цыплят-бройлеров в год в живом весе. Здесь же построен санпропускник с цехом мойки тары и автомобилей, административно-бытовое помещение с душевыми, прачечной и комнатой приема пищи, блочно-модульная автономная котельная, а также другие объекты инженерной инфраструктуры.

Комната приема пищи
Комната приема пищи

Строительство объекта было начато в ноябре 2017 года. Более 70% строительно-монтажных работ было выполнено строительным подразделением ЗАО "Серволюкс Агро". На эти цели затрачено около Вr28 млн. "Данный проект реализован в рамках инвестиционного договора предприятия с Республикой Беларусь на 2018-2020 годы, который предусматривает в ближайшие два года еще реконструкцию убойного цеха и цеха кормовой муки, промышленной котельной, станции обезжелезивания и очистных сооружений, а также создание 148 рабочих мест", - отметил председатель Совета директоров СЗАО "Серволюкс" Евгений Баскин.

На птицеводческом комплексе ЗАО "Серволюкс Агро"
На птицеводческом комплексе ЗАО "Серволюкс Агро"

По его словам, за январь-ноябрь ЗАО "Серволюкс Агро" произвело 81 тыс. т мяса птицы в живом весе. Это составляет более трети в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства Могилевского района. За пределы Беларуси реализовано свыше 50% продукции. "Мы за последнее время серьезно диверсифицировали свои рынки сбыта. Если раньше основным импортером мяса птицы была Россия, то сейчас поставки продукции ведутся более чем в 10 стран мира: Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан и другие государства", - сказал Евгений Баскин.

Владимир Доманевский и Геннадий Лавренков ознакомились с новым производством. Глава региона поздравил трудовой коллектив с его вводом в строй, пожелал добиваться высоких результатов и динамичного развития.

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский
Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский (слева)
Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский (слева)

ЗАО "Серволюкс Агро" создано в октябре 2006 года на базе РУП "Могилевская бройлерная птицефабрика", которая ведет свою историю с 1979 года. Проектная мощность предприятия на момент строительства была рассчитана на производство 6 тыс. т мяса птицы в год. За несколько последних лет здесь создано высокоэффективное и экологически безопасное производство сельскохозяйственной продукции, обеспечивающее как внутренние потребности Могилевской области, так и экспортные возможности.-0-

На птицеводческом комплексе ЗАО "Серволюкс Агро"
На птицеводческом комплексе ЗАО "Серволюкс Агро"

Фото Олега Фойницкого

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Теги
Доманевский, Могилевская область, предприятие, производство, птицы
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