Сеть летних кафе расширяют в Гомельской области

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области расширяют сеть летних кафе, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

С наступлением весенне-летнего периода, чтобы улучшить торговое обслуживание жителей потребительскими товарами, развивается мелкорозничная торговая сеть. В этом году акцент на увеличении количества летних кафе, мини-кафе, организованных на базе стационарных и мобильных объектов торговли и общественного питания, сезонных объектов мелкорозничной торговли в местах массового отдыха населения, возле продовольственных магазинов, универмагов и других крупных торговых объектов. Также на контроле - бесперебойное наличие в продаже широкого ассортимента мороженого, соков, безалкогольных напитков, кваса, разливного пива, продукции собственного производства и т.д.

В Гомельской области действуют более 1,2 тыс. объектов мелкорозничной торговли, в том числе 1 тыс. нестационарных. Это палатки, киоски, торговые автоматы, лотки, передвижные средства и др. Есть и около 200 мини-кафе (летних сезонных кафе).

Как отметили специалисты, в последнее время наибольшей популярностью у гомельчан пользуются летние площадки, которые являются продолжением залов ресторанов, баров и кафе. В Гомельской области их порядка 65.

Сроки начала и окончания сезонных работ мелкорозничной торговой сети и сети общепита определены решениями местных исполнительных и распорядительных органов, исходя из погодных условий.-0-